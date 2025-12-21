張文北捷、中山站商圈瘋狂攻擊案最新！檢方宣布解剖時間

從台北捷運M7出口，一路犯案到捷運中山站商圈，奪走3條人命的張文，最後畏罪跳樓身亡，目前除了他的父母以外，其他3名死者的家屬都對死因無異議，目前暫定本月23日下午2點解剖他的遺體。

張文遺體的解剖時間初定為本月23日下午2點。（圖／翻攝畫面）

細數慘遭張文殺害的3位無辜民眾傷勢，台北車站的57歲男子余家昶身中多刀，當下就失去生命跡象，誠品南西館外路口的蕭姓機車騎士被割喉、在館內4樓的王姓男子右邊腹部慘遭穿刺，他下手毫無猶豫，慘忍奪命，手段令人髮指。

張文逃到誠品南西店頂樓。（圖／翻攝畫面）

而余家昶、蕭姓機車騎士跟王男的遺體都已發還家屬們，對死因他們均無異議，哀慟無以名狀，而犯下惡行的張文，其父母至今未對其死因開過口，台北地檢署的檢察官目前初步排定，要在本月下午23日下午2點，解剖他的遺體釐清死因。

張文最後畏罪跳樓身亡。（圖／翻攝畫面）

張文攜帶的一整箱汽油彈，被57歲男子余家昶捨命擋下。（圖／翻攝畫面）

學生寫信給慘死張文刀下的余先生。（圖／中天新聞）

一些民眾20日白天在中山站商圈獻花致哀。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

