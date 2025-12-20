張文北捷、中山隨機殺人 專家揭性格扭曲可能原因

兇嫌張文在人來人往的捷運站砍人、丟煙霧彈，吸引眾人目光。（圖／東森新聞）





兇嫌張文在人來人往的捷運站砍人、丟煙霧彈，吸引眾人目光，犯罪防治學專家分析，他可能有極度強烈的表演慾，偏向3C世代會出現的邊緣型人格，專家也回顧過去的重大攻擊事件，包括鄭捷和台中捷運砍人案，都有模仿效應，但這次的張文犯案手法行雲流水，模仿和致敬程度低，也擔心類似的犯案模式已經在台灣生根。

27歲的嫌犯張文選擇北車、中山站，兩個人潮密集鬧區接連犯案，被拍下在路口丟煙霧彈的動作，專家分析，他的犯案過程表演慾望強烈。

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰：「因為嫌疑人他選擇的方式，就是演給你看，我們覺得他好像是，現場掌控的帝王那種感覺，我是一個男主角，讓你看這樣的樣態，我們會覺得，他的表演性會比較強一點。」

戴伸峰也說，過去鄭捷是模仿日本秋葉原案，中捷砍人案模仿鄭捷，這次的張文犯案換裝逃亡，一氣呵成犯罪成熟度明顯上升，模仿成分降低，犯罪類型幾乎確定生根台灣，直呼這也是未來最危險的一環，而張文曾當過空軍，因酒駕遭汰除，教召未報到被通緝，性格扭曲是否可能是吸毒造成。

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰：「也許這位張先生，他本身來講可能有成癮，所帶來的腦部疾患的問題，已經被毒品影響，產生的一些，比方說我們後期的一些幻覺現象。」

而專家還說，像這樣的犯案手法，比較偏向邊緣型人格。

中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰：「想要讓大家看到以後，來去抒發他自己，我們這種的把他稱之為，叫做自我顯示慾望型的犯罪，這種自我顯示慾望型的犯罪，其實在我們3C世代裡面，很容易可以看到，也就是說在一個虛無環境裡面，這種自我聲量的增加，帶來的實體感受不對稱感，我們會發現很多人不適應，他可能就會走上一個很極端的結果。」

如今張文墜樓身亡，警方要查明真相，只能從家屬犯案軌跡著手，遺留下的筆記本也將成為重要證物。

