張文北車、中山站犯案 警政署長：計畫隨機襲擊民眾 排除恐攻

台北市昨天（19日）發生張文隨機傷人案，造成多人死傷。警政署長張榮興今天表示，犯嫌是具計畫性的隨機襲擊民眾，初步清查無共犯且未搜索到筆記本，排除是恐攻事件，將持續提升見警率等作為。

警政署長張榮興（前）20日在警政署向總統賴清德、 行政院長卓榮泰專案報告「1219北市隨機襲擊事件」 後表示，賴總統要求警政署對現在犯案動機、金流等 作進一步的調查，給國人真相。（中央社）

27歲張文犯下隨機襲擊民眾的重大治安事件，警政署今天召開「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告，總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安等人皆出席。張榮興在報告指出，此案為隨機襲擊民眾案，造成包含犯嫌等共4人死亡、11人受傷，經勘查2處案發地點，在台北捷運連通道發現生存遊戲用品、17顆煙霧彈其中2顆未擊發、15瓶汽油瓶、戰術背心、刀械等物。

廣告 廣告

張榮興說，警方專案小組在嫌犯中正區租屋處內發現4把刀械、已燒毀筆電、5桶汽油桶、未發現手機，另外在嫌犯承租旅館房間發現23瓶汽油瓶 、2個平板電腦有上鎖、未發現手機。

嫌犯未婚，曾擔任志願役，民國111年因酒醉遭國軍汰除，今年7月因妨害兵役被通緝。他說，經漏夜查訪，犯嫌已2年多未與父母及哥哥聯繫 ，家人提到犯嫌自幼對槍械武器感到興趣，經檢視犯嫌父母家中確實沒犯嫌的生活物品，代表都未返家。



張榮興表示，調查顯示嫌犯平時都以機車或步行，未搭大眾運輸，16日在大同區及中山區以機車代步了解環境，18日曾赴百貨公司詢問如何到頂樓拍攝耶誕燈飾。



張榮興說，嫌犯是依計畫執行犯罪行為，至於汽油桶及放式汽油彈推車都是網購，刀械來源還在追查。嫌犯從今年1月就在中正區租屋，房東鄰居都說對嫌犯不熟，但有正常繳房租。



張榮興表示，嫌犯從17日入住大同區旅社，業者對嫌犯無太多印象，此旅社離案發地僅50公尺，研判嫌犯是依計畫執行隨機襲擊案。針對數位鑑識，已針對嫌犯持有平板筆電進行鑑識解鎖，此外，嫌犯租屋處及旅館並無搜出筆記本。

張榮興表示，此案發生後出現網路恐嚇信，經查發現是從境外貼文，已掌握6個IP，並組專案小組追查。



張榮興在會議結束後接受聯訪說，專案報告時總統要求釐清犯嫌是否有共犯及動機，雖未發現其他共犯，但會依總統指示全面深入調查包含金流、犯嫌背景等面向進行全面了解。



媒體質疑犯嫌從北車至捷運中山站外時，卻無警力協助逮捕，恐是此案漏洞。張榮興說，調閱監視器畫面發現犯嫌離開北捷的第一現場後有先返回到旅館，但因當時還無法確認身分，會持續檢討並提升警力勤務布署。



張榮興表示，嫌犯在犯案發前曾縱火，但因時間是連續性且是在不同行政區，後續會提出精進作為，呼籲國人不要有類似模仿行為，警方會盡全力保護國人安全。



張榮興說，目前調查嫌犯是預謀隨機襲擊民眾，排除是恐攻事件。