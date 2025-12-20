張文北車、中山站隨機攻擊釀4死 賴清德聽取專案報告：快速部隊提升反恐訓練

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

北捷台北車站、中山站周邊昨晚接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，造成3名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治。鐵公路、捷運、航空站戒備全面提升，檢警漏夜調查犯案動機。總統賴清德、行政院長卓榮泰今天（20日）上午11時前往警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。

總統賴清德強調未來必須檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或者是當事件發生時，政府可以快速因應，保護民眾的安全。

賴清德並做出數點指示，首先在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續的長時間的健康照護跟心理輔導，應該要有計畫性的推動，中央政府跟地方政府應該共同合作，能夠妥善推動。

第二，強化成立專案小組的功能，專案小組要全面深入、擴大調查案件，對兇手的背景、犯案的動機、有沒有幫凶、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？不能第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追討，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

第三個面向則是以此案件為鑑，包括機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要的活動，都會加強布置警力，持續檢討精進，而且建立制度，一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量反恐警力的作為、制度化建立。不管這個案子最後調查的結果如何，對這種有計畫性的先從網路購買煙霧彈，個人有能力製作汽油彈，而且為數不少，最後甚至墜樓，政府都應該要更謹慎、更積極地來建立一套制度。

賴清德並指示內政部長劉世芳、警政署長張榮興跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，而且要有能力制止這種攻擊行為，而且提升到不單純是治安的快速打擊部隊，要把它往反恐的警力的布置、訓練，這個制度方面建置，才有辦法保護台灣社會安定跟台灣民眾的安全。

賴清德最後表示，對於不幸在這次事件中失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒，避免傷害進一步擴大的民眾，或是受傷民眾的撫卹、補償、獎勵，甚至後事協助，政府都會好好協助、幫助。

中山商圈隨機傷人 警方封鎖現場蒐證（1） 捷運台北車站19日晚間遭丟擲煙霧彈，犯嫌隨後續往 北走，在中山商圈誠品南西店隨機傷人，造成多人輕 重傷。警方鑑識小組在誠品南西店外拉起封鎖線，進 行相關採證作業。 中央社記者張皓安攝 114年12月19日

據衛福部最新統計，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡（含犯嫌張文），2人仍在加護病房中。

卓榮泰昨晚親赴台北車站現場了解，並到台北市警察局中正一分局聽取簡報，指示徹夜了解犯案動機；卓榮泰赴台大醫院探視傷者後表示，將全面加強國內鐵公路、捷運、航空站的安全戒備，除國防部外，也已通報國安系統。

賴清德昨晚也在臉書發文，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。政府將擴大戒備、依法嚴查，並迅速釐清案情，絕不寬貸，全力確保國人安全。