張文北車、中山站隨機攻擊釀4死11傷 2人仍在加護病房
27歲男子張文昨天在捷運台北車站、中山站周邊丟擲煙霧彈、持刀砍人，衛福部最新統計，此事件共造成15人送醫，其中4人死亡，2人仍在加護病房中。
衛生福利部今天公布最新統計，截至上午6時25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，分別於新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。
衛福部表示，其中4人死亡，其餘11人傷病，目前有6人繼續留院，其中加護病房2人、一般病房3人、急診留觀1人。
衛福部表示，事發第一時間已透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。
