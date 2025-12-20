張文北車丟彈後秒變裝！脫面罩、穿外套「偽裝路人」 超清晰正臉畫面曝

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

社會持續關注北捷恐攻案，27歲因妨害兵役遭通緝的嫌犯張文，昨（19）日傍晚在北捷台北車站與中山南西商圈一帶，先後丟擲汽油彈與煙霧彈，並持長刀對不特定民眾展開隨機攻擊，造成3人死亡、11人受傷的重大傷亡。張文犯案後闖入百貨公司，最終從高處墜樓身亡。有網友拍攝到案發當下的關鍵畫面，張文在北車丟擲汽油彈與煙霧彈後曾刻意變裝，混入逃竄人潮，企圖躲避追查，畫面曝光令人不寒而慄。

有網友拍攝到案發當下，疑似張文本人在北車丟擲汽油彈與煙霧彈後曾刻意變裝，混入逃竄人潮的畫面。（圖／網友＠cheetah.333594授權提供）

北車事發現場，張文首先於尖峰時段的台北車站內投擲汽油彈與煙霧彈，當下瞬間冒出火光與大量濃煙，整個站體瀰漫刺鼻氣味，嚇到不少正在通勤與轉乘的旅客。許多民眾誤以為發生重大事故，急喊「失火了」，驚慌奔逃場面一度失控。

一名網友20日在社群平台Threads公開一段拍攝於19日傍晚5時27分的影片，畫面中北車站內瀰漫白煙，大批民眾倉皇疏散，而張文竟也身處其中。與先前犯案時的裝扮不同，他已脫下防毒面罩，換穿卡其色外套，並以包包遮掩口鼻，刻意偽裝成一般避難民眾，神情冷靜地隨人流移動。

原PO事後重看影片，從鞋襪、眼鏡、帽子與外套細節比對，驚覺畫面中的男子似乎就是張文本人，直呼「真的會嚇哭，近在咫尺」，且張文在畫面中還一度轉頭望向鏡頭，令人不寒而慄。影片曝光湧入上千則留言，網友驚呼「X！還裝路人」、「好可怕，他是裝成路人被台灣人保護著，然後去傷害其他台灣人⋯」、「你在錄影，他還有看你一眼」、「他還看你鏡頭，瘋了超可怕…幸好你沒事」、「背脊發涼，難怪警方抓不到人，穿外套就可以改變別人對他的印象」、「他的走路姿勢（腿型）很好認，就是在北車裡連丟5個煙霧彈那個影片是一樣的」、「居然有人錄到他變裝混入人群的樣子，好扯」、「跟昨天的專家說的一樣，表演型人格」

