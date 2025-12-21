張文北車丟煙霧彈現場沒警察？ 捷警隊揭原因

27歲嫌犯張文昨在台北車站、捷運中山站外丟煙霧彈，再持刀砍人後墜樓亡，釀4死11傷。捷警隊坦言，前天同仁巡邏完北車M8巡邏箱，才發生該事件，因此事發當下是由另一巡簽點趕赴現場處理。

台北市警察局捷運警察隊行政組長江金紋表示，台北捷警隊現有4個分隊，外勤168人，轄管117個捷運站。其中，第一分隊轄區包含台北車站至淡水、民權西路到蘆洲，重點固守台北車站，人力也較其他分隊來得多，共有45人。

江金紋說，台北車站站體大，捷警隊「守望崗」共有9個巡邏箱，範圍遍及月台、服務台、ATM等4個樓層，每次都是一組2人走動查看有無可疑人士。

他指出，其中M8巡邏箱每月平均會有38班、76人次巡簽，另同仁於台北段至芝山段間巡邏也有20班、40人次到該點巡簽，11月共252次，12月1日至前天共121次，前日同仁巡簽完M8巡邏箱後，前往其他點，因此事發當下是由另一巡簽點趕赴現場處理。

通常，捷警隊接獲緊急通報案件，會由勤務中心派遣線上警力，同步聯繫警察局勤指中心及捷運公司，以利警察局統一指揮調度轄區警力馳赴現場支援，同時通報119救護人員前往現場搶救傷患。

捷警隊抵達現場後迅速逮捕犯嫌，扣押犯罪所用的器械及蒐集必要證據，如抵達前犯嫌已逃逸，立即通報警察局勤指中心將犯嫌特徵轉知沿線警察機關共同攔截圍捕，追緝犯嫌到案。

現場捷警隊也會協調捷運站務、保全人員及志工實施現場封鎖及疏散人潮，視現場需要界定封鎖範圍，指派員警擔任警戒工作及證物保全，管制人員進出，協助轄區分局鑑識人員現場勘察及採證相關物件，並釐清案件發生之時、地、證物及捷運系統內錄影監視系統影像等資料。

不過，要是現場出現疑似有毒氣體或化學物質，捷警隊會協同捷運公司立即啟動快速應變機制，疏散人員、封鎖現場，並通報消防局、環保局、衛生局等相關單位到場救護傷患及毒氣檢測，並盡速查明犯嫌身分追緝到案。

至於一般民眾遇到類似事件如何防範？捷警隊建議，捷運系統內遇持刀攻擊，可利用隨身物品如雨傘、外套及隨身包包等抵擋，防止歹徒近身攻擊，盡量避免與歹徒近身搏鬥，並採取繞圓型方式閃避，保護身體要害。

銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎認為警方並非單純人力或裝備不足，而是未將「連續投擲煙霧彈製造混亂」納入應變情境，導致當下對危險程度的判斷不足，建議應將此次事件納入案例教育，補強模擬演練與實戰訓練，提升第一線人員的即時判斷與反應能力。

捷警隊允諾，將納入常年訓練課程，並結合手槍、電擊槍、綜合逮捕術、執勤安全、徒手架離術、防護型噴霧器、急救技能及體能訓練等課程，置重點在勤務執行與探討、案例教育及模擬實戰演練等。另捷警隊定期配合捷運公司辦理多功能災難模擬演練，提升反應能力。

