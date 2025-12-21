張文北車攻擊！57歲男英勇阻止身亡 蔣萬安：給予6百萬撫恤金

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

桃園27歲男子張文，19日在北車及中山站犯下隨機砍人案，而凶嫌也逃至誠品南西店後墜樓輕生不治，共造成4死11傷的慘劇。台北市長蔣萬安今（21）日上午召開1219事件應變會議，並在會後接受媒體聯訪，就北車一名57歲余姓民眾見義勇為、制止遭刺死一事，蔣萬安強調，根據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，在第一時間在北車制止、見義勇為的余姓先生給予600萬撫恤金。

蔣萬安今日上午召開1219事件應變會議後，接受媒體聯訪；他表示，對於台北市因應1219事件發生後全市維安提高，包含昨天在市專案小組會議後，他到警政署參與專案會議後，也到中山站實際巡視，現場看到4組警力配置，而且還包括保安警力的支援，站點外也有警車加強巡邏，看到其他同仁配備槍、密錄器、警棍等裝備，整體警戒提升。

同時，蔣萬安指出，今天早上是1219事件後，台北市第一場國際大型活動「台北國際馬拉松」，除一早副市長林奕華巡視後，他也到賽場和里局長實際瞭解維安部署，包括建置警力、相關裝備、特勤小組的進駐，以及警力加派22個站點，還包含整場賽事，增派341位警力，使得警力人數為693位，相對於過往一倍警力，就是要確保賽事安全圓滿。

第二，蔣萬安說，後續對於傷亡者的補償機制共3個面向，包含犯保協會、保險理賠與相關撫卹；昨天也提到捷運公司對於保險理賠給余姓亡者500萬元外，今天也再次確定根據台北市民協助警方逮捕嫌犯自治條例，在第一時間在北車制止、見義勇為的余姓先生給予600萬撫恤金。至於就誠品南西保險理賠，以及犯保協會的補償部分也正進行中。

第三，蔣萬安提到，對於這次1219事件後，許多市民朋友在第一現場，或透過網路媒體報導畫面，心理層面產生的恐懼不安，也即刻規劃從明天（22日）開始，在捷運公司一樓大廳與臨床心理師公會、諮商心理師公會等專業心理諮商師與志工，現場協助民眾專業諮詢。

他承諾會為期一段時間，目的就是希望這段期間讓民眾不安緊張的心情得到平撫，因此明天就會正式啟動，未來也會評估適合的地點，包括交通樞紐來規劃專業諮詢服務。

第四，蔣萬安也說，針對北車第一時間即刻制止、見義勇為余先生，以及包括警覺性非常高的北車星巴克店員，立即拉下鐵門即刻保護客人安全；市府會對於余先生頒予褒揚狀、另外協助中央申請褒揚令，另也希望對方能入忠烈祠，以及北捷也會選擇在捷運站適合地點設計紀年牌，肯定並且對於余先生見義勇為的行為表達最高的感佩。

另，在探視傷者中過程中，有一名受傷在西苑院區住院中，而對方也向蔣萬安說，在案發第一時間受到兩位父女檔醫生即刻急救，能夠讓對方逃過一劫，除非常感謝外，也希望市府能找到2位醫生；市府後來找到是台大醫院顏姓父女檔醫師，由於傷者希望能轉達感謝之意，因此他今日下午2點就會去台大醫院。

第五，蔣萬安強調，針對演練剛剛特別指示，消防局、警察局、捷運公司、衛生局等跨局處，下週即刻舉辦高強度演練，特別針對1219事件以及之後的跨年晚會，預計朝向規劃市府站周邊的站點，一方面演練高強度演練，同時因應跨年晚會事先模擬。

最後，蔣萬安也強調，另外對於1219事件，也特別要求警察局、消防局、衛生局、教育局等單位，即刻擬定一旦發生計畫型無差別攻擊事件，市民朋友如何因處的正確做法，希望針對全民面對危機事件第一時間因處、作為，能夠提高民眾意識，因此警察局會儘快拍板文宣、教材等內容，教育局會即刻讓各級學校，尤其讓學生從小提升防範意識。

