張文北車犯案前租屋處搬汽油彈 穿雨衣拉軍火庫混人群M8進入

張文於北車隨機傷人，從租屋處搬出汽油彈後，拉著軍火庫從M8進入捷運台北車站（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成4死 (含張文在內) 慘案，隨後跳樓畏罪自殺。而最新畫面也曝光了，張文於捷運北車行兇前，身穿灰色雨衣，從中正區租屋處搬下一箱汽油彈，隨後張文穿著雨衣，跟著大量人群拉著裝有汽油彈的推車，從M8進入捷運台北車站。

張文從租屋處搬出一箱汽油彈後，隨即穿著灰色連身雨衣，拉著推車穿過重重人群，隨後從M8進入捷運台北車站。

廣告 廣告

據了解，張文19日下午3時40分許至3時分54許前往中山區林森北路2處與長安東路3處起火，而張文早就前往縱火處多次進行場勘。警方漏夜清查後，經科技比對，確認北車與中山站嫌犯均為同一人所為，並在張文的雲端資料內發現犯案計畫書，初步並未發現有其他共犯涉入，確認為「單人式作案」，其大約在年中時開始著手計畫，更多次前往中山、百貨多地進行場勘。

而張文早在17日就住進中山站旁的千慧旅館，花費約5700元入住，預計入住3天，並在北車犯案後，火速回到旅館內補足裝備，全副武裝前往人潮聚集的中山站，釋放煙霧彈後對路人進行隨機砍殺。

據悉，張文心思縝密，19日下午4度縱火，犯案後還5次換裝以躲避查緝，在長安東路騎ubike脫掉米色外套穿黑色衣服，回公園路又改穿灰色連身雨衣，到台北車站時再次換上黑色衣服，進旅館後又改著米色外套，最終犯案時則穿上黑色衣服，想藉此躲避警方追緝，其確切犯案動機則仍待調查釐清。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文隨機殺人墜樓亡！廢死聯盟才喊「剝奪受刑人未來太殘忍」 貼文被嗆爆

驚人裝備曝！警旅館內搜出6把刀 張文攜30公分雙刀沿路砍殺

恐攻害4死11傷 「從陽光少年成魔」張文高清正面照曝光