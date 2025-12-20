張文北車犯案後回旅館1hr 大包換斜背包

台北車站煙霧彈事件嫌犯張文在犯案後並未返回自己的租屋處，而是選擇入住中山捷運站附近的商務旅館。根據監視器畫面顯示，他在旅館內停留約一小時後，裝扮發生明顯變化，將原本的肩背大包包更換為較小的斜背包，並穿上護膝，雙手插口袋，神色自若地離開旅館，隨後在中山商圈持刀隨機攻擊路人。

張文進出旅館時裝扮有變化。（圖／TVBS）

監視器畫面記錄了張文在下午5時39分進入中山捷運站附近一棟大樓的畫面。當時他頭戴黑色棒球帽，身穿灰色連帽外套和黑色短褲，左肩背著看起來相當沉重的大包包，還用右手拉著肩帶，準備搭電梯前往七樓的商務旅館。值得注意的是，這間旅館是他在兩天前就已預訂好的。

廣告 廣告

大樓保全表示，張文在旅館停留約一小時後，於6時33分從電梯走出。當時他雙手插口袋，還朝保全方向瞄了一眼，然後直接走向門口，開始在中山商圈進行攻擊。比對張文進出旅館的畫面，可以發現他的裝扮有明顯變化：原本的肩背大包包換成了較小的斜背包，進入旅館時手上拿著一瓶礦泉水，離開時則雙手插口袋，並且額外穿上了護膝。

當天事發後，有民眾因逃避攻擊而跑進大樓內，保全也接獲報警通知。然而，旅館工作人員表示，他們是從新聞報導才得知此事，由於當時已經換班，櫃檯和打掃人員對張文沒有印象，也沒聽其他同事提起客人有任何異常情況。

讓人費解的是，張文明明在台北車站附近就有租了一間小套房，卻額外花錢入住旅館，而且該旅館與誠品南西店僅一條馬路之隔。這些蹊蹺之處使警方質疑案件是隨機還是預謀，目前正從嫌犯的物品中尋找更多線索。

更多 TVBS 報導

南港CITYLINK濺血！ 19歲男牽車 遭2煞棍毆、刀砍

北捷中山砍人／傷者為HIV愛滋病患會傳染？ 疾管署：病毒量幾乎測不到

北捷砍人／嫌犯門外張望！星巴克秒封門擋煞 網：救很多人

北捷中山砍人／張文臉書曝！高中餐飲科背景起底 同學爆性格孤僻

