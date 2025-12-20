張文北車犯案後 再變裝「扮路人」混人群疏散

台北市 / 綜合報導

北市發生隨機攻擊，警方證實，27歲的嫌犯張文是「計畫型犯案」，為了製造斷點，過程中變裝高達5次，現在更有一段令人頭皮發麻的畫面曝光！

有民眾在台北車站遭遇煙霧攻擊、倉皇逃難時隨手錄影，事後回看才驚覺，嫌犯張文當時竟然就在鏡頭裡。畫面中可以看到，張文犯案後迅速脫下防毒面具，改用外套遮住口鼻，假裝成路人混入人群疏不同於周遭民眾的恐慌奔跑，他步伐冷靜，網友比對衣著特徵才發現，當時凶手根本就「近在咫尺」，直呼真的快被嚇哭。

