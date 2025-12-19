張文北車、中山亂砍！2死2命危５傷 蔣萬安坐鎮 網友怒：根本恐攻

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北捷運今（19）日下午發生重大公共安全事件，一名男子在捷運台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、並持刀攻擊民眾，合計釀2死2命危5傷，搶救中，現場一度陷入混亂。台北市長蔣萬安第一時間指示警消到場應變，並透過臉書對外說明處置進度，強調將從重從速依法究責，絕不寬貸。

一名男子在捷運台北車站及中山站一帶投擲煙霧彈、並持刀攻擊民眾，合計釀2死2命危5傷（圖／翻攝畫面）

事件發生後，蔣萬安在臉書發文表示，捷運台北車站稍早發生公安事件，台北市警察局與消防局均已在第一時間到場處理，並已責成相關單位「務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯」。他強調，「任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸。」

針對捷運營運狀況，蔣萬安說明，北捷板南線台北車站一度因煙霧影響，依照SOP，部分列車採取過站不停措施，目前煙霧已消散，月台與列車皆已恢復正常停靠，市府也將持續向市民說明最新狀況。

據了解，案發當下正值下班尖峰時段，站內人潮密集，突如其來的煙霧與攻擊行為引發乘客恐慌，警消獲報後迅速進場疏散人潮並協助傷者送醫。警方指出，嫌犯為27歲男子，本名「張文」，因涉妨害兵役案件遭通緝，案發後逃往中山站附近誠品商場，隨後不明原因墜樓送醫搶救後宣告不治，相關案情與動機仍待進一步釐清。



事件引發網路高度關注，不少網友湧入市長貼文留言。台北市議員楊植斗也在事件發生後發留言：「市長加油，嫌犯在逃中，請大家提高警覺！」。有網友直言：「這已經是恐攻層級了，心理層面的影響很大。」、「交通要樞⋯⋯可以請協調鐵公路一起廣播疏散嗎？全部塞在地下道⋯無法走樓梯、扛大件行李的全部塞在那邊罵罵號⋯現場人員好辛苦的」。另有民眾呼籲嚴懲嫌犯：「拜託市長，一定要嚴懲！太可惡了！」、「本來要出門坐捷運被嚇回來，我看電視新聞都嚇傻了，拜託一定要抓住這個瘋子，市長加油」、「下班時段列車進站不超過1分，要刷卡進站時看見3分10秒字幕嚇一跳，月台上滿滿的人潮，真的像跨年，希望大家都平安」。

此外，也有反思與批評的聲音：「建議修法，針對瘋子訂出法律，不搶弊就關到死，傷害無辜人就該為自己行為負責。而不是要受傷者與家屬只能傷心無責啊。」「還有時間讓他跑去中山站 捷運沒警察嗎？sop會不會太失敗？搞到4個命危，嫌犯還有時間變裝」。

