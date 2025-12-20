張文北車、中山恐攻奪3命！ 館長砲轟「惡魔」：將捐款給罹難者家屬

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

27歲的妨害兵役通緝犯張文昨（19）日先後在捷運台北車站和中山商圈丟擲多顆煙霧彈，並持長刀隨機砍殺民眾，釀成4人死亡、11人受傷。在案發後，網紅「館長」陳之漢開直播時痛斥張文：「反正這個人就是惡魔來著！」。館長並透露將在27日返台後，會捐一筆款項給 3名罹難者家屬，盡棉薄之力。

網紅「館長」陳之漢痛斥昨日恐攻的通緝犯張文是惡魔。（圖／翻攝館長YT）

北車和中山昨日發生一起駭人的恐怖攻擊事件，館長在直播中提及此事時，張文仍在搶救中，館長痛罵「千萬別那麼簡單就掛，一定要讓他受到司法制裁，實在是他X的無言，我們想辦法拚命救人，結果這傢伙隨機殺人，人家也無冤無仇的」接著館長玩遊戲途中，得知張文傷重不治的消息，不滿他未來已沒有判決問題，「反正這個人就是惡魔啦！」

館長也向罹難者表達哀悼之情，「看了很心痛、也很無奈，無冤無仇啊…大陸朋友應該很難想像」並承諾在27日返台後會捐出一筆款項，請助理小宇做為代表送出慰問，「我說到做到」。

館長也痛斥相關單位並未做出完善管制網購規範，直言台灣不該合法持有煙霧彈、槍枝、長刀等武器，對持有者也應重判：「這種恐怖攻擊的東西，台灣竟然在網路上可以買得到，這個有關單位到底在幹嘛？要檢討。」館長在下播前也沉重表示，「令人難過的一個晚上，希望不要有任何的模仿犯，大家真的不要幹這些事，這社會的不公不義也不是這些百姓造成」。

