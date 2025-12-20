張文北車、中山狂捅最新傷亡人數曝 2人仍在加護病房

張文於北車隨機傷人，至今已釀成3死6傷。（圖／翻攝畫面）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成4死 (含張文在內) 慘案，隨後跳樓畏罪自殺。根據目前最新消息指出，傷亡人數已來到4死11傷。

衛福部統計截至20日上午6時25分，送醫傷病患共計15人，受傷的11人當中，6人仍繼續留院治療、2人在加護病房、3人在一般病房、1人在急診留院觀察。收治情形分別為新北市、台北市10間醫院，包含台大、台北馬偕、台北國泰、新光醫院各2名，以及三總、三總松山、北市聯醫和平婦幼院區、北市聯醫中興院區、土城醫院、亞東醫院、輔大醫院各1名。

廣告 廣告





原始連結

看更多 CTWANT 文章

張文丟煙霧彈、砍人釀4死9傷 黑熊學授「逃躲打」原則：應隨身帶2物

張文隨機砍殺！2死者都是頸部遭攻擊 「遺落筆記本」恐藏犯案動機

昨夜不平靜！五楊高架火燒車「煙火沖天亂炸」 路過駕駛看傻眼