張文北車、中山隨機傷人釀死傷！警政署長：追查共犯、釐清動機

捷運台北車站、中山站商圈19日發生隨機傷人事件，兇嫌張文丟擲煙霧彈並持刀傷人。案發後警政署通報全國警察機關強化防處作為，警政署長張榮興表示，將連夜清查是否有共犯，以及作案動機。

警政署長張榮興。（圖／中天新聞）

警政署要求各單位提高見警率，針對大眾運輸系統場站等場所加強巡邏、重點守望，並與當地警察局（分局）加強協調、通報聯繫、立即應處。同時強化聯防機制，針對週末假日期間重大活動及人潮聚集場所，協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防，加強民眾安全維護，發現不法可疑立即通報應處。

警政署也要求各單位於危安事件應快速通報反應，迅速調派警力趕赴現場防止事態擴大。接獲案發通報後，現場應即實施管制、封鎖、情勢控制、搶救傷亡及逮捕緝兇等作為，確實執行現場應變處置。

捷運中山站商圈發生隨機傷人事件。（圖／翻攝畫面）

張榮興表示，在台北車站和中山站發生重大案件，第一時間就和院長、部長到現場指揮跟偵辦，接下來就是連夜確認是不是還有其他的共犯，以及對嫌犯犯案的動機進行偵查，我們也到張姓嫌犯的租屋處以及旅館等地實施搜索，另外對於他的住家也連夜去做了解，在台北地檢署指揮之下，請台北市政府警察局連夜偵查。

北車、中山站爆隨機傷人案。（圖／threads@vincent_jelly_66666授權提供）

張榮興說，對於公共場所、重大活動或人潮聚集的場所，我們會加強警力的安全維護。對於全國的航空、鐵路、捷運，也會加強跟事業主管機關以及保全加強安全的維護。另外，對於被害的家屬的部分，台北市警察局也會協助家屬相關的一些協助。

