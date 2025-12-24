張文匿名網購「13把中國刀」！共砸1萬4千元…

社會中心／饒婉馨報導

警方持續追查北市張文隨機殺人案細節，經專案小組深入清查發現，張文犯案時穿戴的裝備、工具及刀械，均是透過購物平台網購取得。據悉，張嫌無視超商禁運刀械的規定，堅持使用網購取貨，疑似是為了隱藏行蹤並規避警方日後追查；儘管他行徑謹慎，警方仍調閱出張文於今（2025）年1月的領貨畫面。





孤狼犯案前 網購13把中國刀

張文透過店到店取貨網購刀具畫面曝光。（圖／翻攝畫面）





北市警局專案小組調閱出今（2025）年1月27歲嫌犯張文，於蝦皮智取店取貨的監視器畫面，可見張文頭戴黑色棒球帽並配戴黑框眼鏡，上半身穿著一件土黃色連帽長袖外套、下身配了一件全黑及膝短褲，揹著斜跨包。根據《自由時報》報導，他於網路化名為「張峰嚴」購買種相關用具，且警方進一步指出，張文自2024年3月起，他陸續購買10把俗稱「藍波刀（Rambo Knife）」的短刀，以及3把類似電影中出現的長刀，其中最後一把長刀正是在今年1月入住該處後購入，比對分析後，其中3把長刀是在蝦皮購買，分別價格2300元至2700元不等；另外10把短刀則是透過露天平台取得，分別價格600餘元。

廣告 廣告

孤狼犯案前 網購13把中國刀

張文也曾去家中附近超商，取貨相關犯案用品。（圖／翻攝畫面）

畫面中可見，張文去超商取貨的穿著與前往蝦皮智取店時極度相似，而根據警方調查，張文自113年4月起便展開長達一年半的縝密預謀，先是密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具備防護與攻擊性質的裝備，並於114年1月假借生存遊戲名義網購24顆煙霧彈，隨後在同年11月接連購入汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等高度危險易燃物；從其長達一年半的準備時序及採購清單研判，張文犯案動機極具計畫性且具備高度危險性。

孤狼犯案前 網購13把中國刀

警方查扣張文所持有之刀械。（圖／翻攝畫面）

根據《東森新聞》報導指出，其中張文向蝦皮某「野外求生露營賣場」購買史泰龍露營刀時，還曾私訊賣場詢問出貨時間，表示「某些日期剛好不在，無法領取包裹」，希望賣場避開出貨時間；然而另外10把藍波刀，則全數向露天另一家賣場購買，總計至少花費1萬4千元，分六次下單。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：張文網購「13把中國刀」！匿名下單狂花1萬4…最貴要價2700元

更多民視新聞報導

張文砍人用《浴血任務2》復刻品？達人曝唯一安全關鍵：保持距離！

中山站「男子隨機砍人」！民眾「狂奔躲倉庫」曝光…

紅燈看手機遭罰3千！法官舉1點「撤銷裁罰」糾正警

