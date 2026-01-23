張文危險程度曝光！親哥結婚不敢邀 怕他婚禮上殺人

北捷隨機殺人案兇嫌張文犯案後墜樓身亡，參與動機鑑定的國立中正大學犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚透露，張文的危險程度連親哥哥結婚時，都拜託母親不要邀請他出席婚宴，深怕張文在現場殺人。

北捷隨機殺人案兇嫌張文。（圖／資料畫面）

許華孚說明張文案件的鑑定過程，由於張文犯案後自殺，動機無從得知，專案小組為釐清真相，派員全面清查他生前的交友狀況，訪談人數超過120人，更遠赴美國訪談張文國中時期愛慕的女同學，經過大量訪談後，初步確認張文國中以前的表現並無異常。

廣告 廣告

調查人員深入檢視張文的網路使用紀錄，赫然發現他頻繁造訪與性虐待相關的網站，瀏覽次數累計超過6000筆。許華孚據此研判，張文內心存在性虐待傾向，對女性抱持壓迫與施虐心態。

談到張文墜樓的方式，許華孚特別分析其墜落姿態，張文是背部朝下落地，整個過程顯得相當鎮定。許華孚認為，若單純想逃離現場，直接往下跳即可，但張文刻意採取這種姿勢，反映出他企圖展現英雄形象，渴望被社會大眾銘記。

張文親哥結婚時沒邀請張文，害怕他會在現場 殺了自己跟妻子 。（圖／翻攝畫面）

許華孚指出，張文的兄長各方面發展順遂，反觀張文本人則表現平平。長期處於被比較的環境下，張文逐漸累積強烈的自卑情結，最終衍生出偏差思想與行為模式。張文的人際網絡支離破碎，職涯發展也不穩定，與兄長的巨大差距更加深他的心理失衡。

根據張文兄長的回憶，張文學生時代就常把玩BB槍，甚至拿來射擊。兄長透露，自己當初籌辦婚禮時，曾向母親提出特殊請求，希望不要通知張文參加典禮，因為他擔心張文會在婚宴上對自己和新婚妻子下手。

張文犯下北捷隨機殺人案，造成包括自己共4死11傷悲劇，台北地檢署已於16日通知其父母領取死亡證明，發還張文遺體。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

1.25兆軍購瞎買？前國防部視察痛批：買M109自走砲當活靶

3家職業工會欠繳保費遭處分！勞保局籲會員勿再預繳

影/五楊高架三重段「引擎室升溫」燒成廢鐵 33歲男急跳車逃劫