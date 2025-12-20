張文原始計畫其實更恐怖…余男肉身阻擋釀行李箱起火「意外擋更大屠殺」

社會中心／台北報導

張文預謀於北車及中山站縱火並發動大規模攻擊。（圖／翻攝畫面）

19日北捷發生連環攻擊案，警方查獲嫌犯張文（27歲）預謀於北車及中山站縱火並發動大規模攻擊，所幸因余姓男子（57歲）英勇挺身阻攔，導致汽油彈意外誤燃、行動受挫，張男轉往百貨傷人後於頂樓墜樓身亡，成功阻斷更大規模傷亡。

警方針對19日發生於台北車站與捷運中山站的攻擊事件進行深入調查，發現張文的犯案計畫規模驚人。調查顯示，張男自今年中旬便開始策劃，並於雲端文件中撰寫詳細的「犯罪計畫書」，其內容與案發當天的行動高度吻合，證實此案為一場經過縝密規劃的預謀犯案。

根據警方的犯罪分析，張男原本計畫先在台北車站M7出口投擲汽油彈引發火勢，並配合煙霧彈製造混亂，隨後持刀大規模攻擊民眾，計畫的下半部則打算轉往南京西路一帶的百貨公司，企圖以相同模式一路殺進百貨內部。

然而，張文的行動在第一站便出現轉折，當時他拖著裝滿汽油彈的行李箱預備縱火，遭余男當場制止，拉扯間行李箱意外起火燃燒，導致汽油彈無法取出，張男僅能倉促逃離。

張男隨後沿中山地下街移動，一度返回旅館補充護具、煙霧彈與刀械後再次外出，在南京西路丟擲煙霧彈引發恐慌後，隨即闖入誠品南西店攻擊多名路人。在民眾指引下，警方迅速鎖定其行蹤並展開追捕，張男眼見大批警力逼近，被迫放棄原本逐層攻擊百貨的計畫，轉而逃往頂樓。

整起事件最終在張男於頂樓脫下裝備並墜樓身亡後告一段落。警方表示，余男的勇敢介入是阻止災難擴大的關鍵點，否則後果不堪設想。目前相關單位正持續檢視公共場所的安全監控與通報機制，以防範此類極端預謀犯罪再次發生。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

