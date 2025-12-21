張文原始計畫曝光！57歲余男阻斷更大規模傷亡

（記者周德瑄／綜合報導）台北市近日發生大規模預謀隨機攻擊事件，二十七歲凶嫌張文計畫在台北車站與中山商圈進行縱火及持刀攻擊，造成四死十一傷慘劇。警方調查發現，張文早已撰寫詳細犯罪計畫書，原預謀在兩處人潮密集地投擲汽油彈引發火災，所幸余姓男子挺身阻攔，導致汽油彈誤燃受阻，成功瓦解其擴大傷亡的行動，嫌犯最終在百貨公司墜樓身亡。

圖／新北警方已立即加強各捷運站、轉乘樞紐及人潮熱點巡邏，並配合捷運單位提升維安應變，確保站內外安全。

根據警方深入追查，張文自二零二五年中旬起便在雲端硬碟建立縝密的犯罪計畫書，並多次前往百貨商圈場勘。案發當天，他原訂在台北車站出口投擲汽油彈後趁亂砍人，卻在準備縱火時遭到余姓男子制止。兩人拉扯間導致裝滿汽油彈的行李箱意外起火，嫌犯被迫放棄第一波行動倉促逃離。雖然余男在過程中不幸喪命，但其義舉也讓原本更為嚴重的縱火計畫提前破滅。

張文隨後逃往中山地下街，並返回旅館穿戴護具及補充煙霧彈與刀械。他在南京西路一帶丟擲煙霧彈製造恐怖混亂，並持刀衝入誠品南西店攻擊無辜路人。原本張文計畫逐層展開掃蕩式攻擊，但在民眾即時指引下，警力迅速縮小包圍網。嫌犯眼見逃生無路，最終放棄攻擊計畫奔向頂樓，並在脫除護具後墜樓身亡。警方強調將加強公共空間安全監控，避免類似預謀悲劇重演。

