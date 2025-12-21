張文原始計畫更恐怖！ 57歲余男挺身制止「擋下更大屠殺」

台北捷運台北車站M7出口外19日傍晚發生隨機攻擊命案。（圖／林冠吟攝）

台北捷運台北車站及中山商圈19日發生重大隨機攻擊事件，27歲凶嫌張文預謀縱火並持刀大規模攻擊路人，遭圍捕後在誠品南西店墜樓身亡，總計4人死亡、11人受傷。警方追查後發現，張文的原始犯案計畫規模遠超實際行動，包含他原本預謀在兩處人潮密集地點縱火，製造混亂後再對路人發動大規模攻擊，所幸因余姓男子挺身阻攔，導致汽油彈誤燃及行動受阻，阻止更嚴重傷亡。

警方深入調查後發現張文的犯案計畫規模驚人，張文自2025年中旬便開始策劃犯罪計畫，並於雲端文件中撰寫詳細的「犯罪計畫書」，更多次前往中山、百貨多地進行場勘，其內容與案發當天的行動高度吻合。

根據警方分析，張文原本計畫先在台北車站M7出口投擲汽油彈引發火勢，再丟煙霧彈製造混亂，隨後持刀攻擊民眾，並接著預計轉往南京西路一帶的百貨公司，企圖以相同模式一路攻擊百貨內部。

然而，張文的行動在台北車站時便出現變數，當時他拖著裝滿汽油彈的行李箱準備在M7出口縱火，不過遭57歲的余男當場制止，雙方在拉扯之下，行李箱內的撞至意外起火燃燒，導致汽油彈無法順利取出，張文只好慌亂逃離現場；而余男不幸身亡。

張男隨後沿中山地下街移動，一度返回旅館穿上護具、補充煙霧彈與刀械後再次外出，在南京西路一帶丟擲煙霧彈製造慌亂後，隨即衝進誠品南西店攻擊多名民眾。張文眼見大批警力逼近後，放棄原訂一層一層攻擊館內的計畫，轉往逃至頂樓，最終在脫下裝備後墜樓身亡。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

