張文原定第三波攻擊? 耶誕節當晚另訂「箱屍案」飯店

社會中心／綜合報導

張文生前究竟是不是畏罪輕生，出現問號，檢警不排除是失足墜樓！檢警研判張文墜樓前，先卸除身上裝備，不排除是為了攀爬減輕重量，而在警方追逐下，疑似匆忙之間逃跑，才會墜樓，加上他似乎已經計畫第三波攻擊行動，因為早在這個月13日，他就曾在訂房網，預定另一間飯店，打算在耶誕節當天入住，有意鎖定人潮眾多期間犯案。

百貨人員待在樓梯間，躲避攻擊，無意間發現疑似兇嫌墜樓，原以為嫌犯可能是畏罪輕生，如今檢警研判，不排除是逃跑過程，發生意外。民視記者莊立誠表示「當時張文就是在後方，這棟大樓墜樓，不過現在卻傳出，他疑似是失足並非輕生。」張文墜樓現場照片，看出端倪，脫下防刺背心，還有護膝等裝備，不排除張文為了方便，從欄杆處攀爬下樓，才會卸除裝備減輕重量，但就在警方追逐過程，疑似不小心失足墜落一樓，加上當時臉部朝上，有別一般輕生情形，才會認為並非單純畏罪輕生，只是從現場外牆看來，想學跑酷逃跑，似乎也不太容易。中華民國跑酷協會理事長王信傑表示「上面有一個什麼可以抓住，它是一個上跟下的對抗，我們要有東西對抗，對抗的話就是有個力量可以幫你，主要是吸在牆上可能就不會掉下去，但是在那個照片中，我沒有看到可以抓的地方。」

廣告 廣告

張文原定第三波攻擊？ 耶誕節當晚疑訂「箱屍案」飯店

張文曾訂南京西路另一間飯店 原打算耶誕節當天入住（圖／民視新聞）

有可能失足的研判，恐怕也跟計劃第三波攻擊有關，根據了解，這個月13日，張文從訂房網，鎖定南京西路巷子裡一家飯店訂房，時間就落在耶誕節25日到27日三天，最後因為金融卡餘額不足，下訂失敗作罷，同一時間，他改預定17日到19日，南京西路商旅，幾乎就位於誠品旁邊，而張文原訂要入住的飯店，則沒有任何訂房紀錄。飯店業者表示「（如果沒有成功它就不會有資料嗎），我這裡也看不到完全看不到，（如果訂房）他當天會來，但是我們完全沒有我們根本就不知道。」

張文原定第三波攻擊？ 耶誕節當晚疑訂「箱屍案」飯店

檢警不排除張文有第三波攻擊行動 四叉貓發現張文電子信箱曾註冊某種語音通訊軟體（圖／民視新聞）

只是張文是不是打算有第三波攻擊行動，才會再訂一間飯店，警方沒有排除任何可能，同時也把兩間旅館，只住一間的論點，列為嫌犯計畫範圍，只是巧合的是，沒入住的飯店，2018年港男陳同佳，帶著女友，來台過情人節的陳同佳，兩人疑似在飯店爭吵後，陳同佳殺害女友，裝進行李箱後棄屍，當時入住的就是這家飯店。飯店業者表示「不知道要說什麼，受影響很大，到現在還是有受影響。」網紅四叉貓還發現，張文的E-MAIL，有註冊一種語音軟體，可以拿來通訊，提供偵辦方向，就等檢警抽絲剝繭。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：張文原定第三波攻擊？ 耶誕節當晚疑訂「箱屍案」飯店

更多民視新聞報導

張文平板洩「私密嗜好」！愛看日本動漫、玩角色扮演手遊

張文符「好房客標準」眾房東怕爆！專家推1平台超實用

嚇阻「張文模仿犯」！陳其邁下令跨年維安升級 手段曝光

