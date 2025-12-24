社會中心／綜合報導

張文前往中山區犯案之前，除了現金入住一旁商旅，但警方發現，他早在這個月13日，曾在訂房網，預定另一間，步行約兩百公尺的飯店，打算在25到27日入住，原本計畫似乎也有鎖定耶誕節，人潮眾多期間犯案，如果沒有墜樓，是否有第三波攻擊行動，警方都還在釐清。

紫色招牌，裝潢外觀走的是文青風，房價一千五就能入住，靠近捷運中山站地下街，距離中山站誠品也不遠，這家位於中山站商圈的飯店，傳出北捷殺人案張文，一度下訂入住。民視記者黃國誠表示「警方追查張文的訂房紀錄，發現他早就訂好25日到27日，位於南京西路的這家飯店，而它距離中山地下街出口處，步行大約也只有五秒鐘，而來到前方的中山（站）誠品百貨公司，距離現場也只有短短的兩百公尺。」

張文原定第三波攻擊？ 耶誕節當晚疑訂「箱屍案」飯店

因金融卡餘額不足下訂失敗 張文改訂另一間捷運出口商旅（圖／民視新聞）

根據了解，這個月13日，張文從訂房網，鎖定南京西路巷子裡一家飯店訂房，時間就落在耶誕節25日到27日三天，最後因為金融卡餘額不足，下訂失敗作罷，同一時間，他改預定17日到19日，南京西路商旅，幾乎就位於誠品旁邊，而他原本剩下1200元的戶頭，存進4000元後，改以5700元現金付款，而張文原訂要入住的飯店，似乎沒有任何訂房紀錄。飯店業者表示「（如果沒有成功它就不會有資料嗎），我這裡也看不到完全看不到，（如果訂房）他當天會來，但是我們完全沒有我們根本就不知道，（如果順利付款預訂的話你們看得到嗎），看不到（真的喔），（那到時候他來入住的時候怎麼辦），入住的時候當天我們才會那個，（確認訂單的號碼就好），我們才會知道對對。」

張文原定第三波攻擊？ 耶誕節當晚疑訂「箱屍案」飯店

張文下訂失敗飯店巧合的正是七年前 港男陳同佳來台殺害女友飯店（圖／民視新聞）

只是張文是不是打算有第三波攻擊行動，才會再訂一間飯店，警方研判張文的計畫，就是一次性犯案，犯案後沒有擇期再犯的意圖與能力，雖選擇不同日期的兩家旅館，但最後只會入住其中一間，只是巧合的是，沒入住的飯店，2018年震驚全台的港男陳同佳，殺害女友，當時入住的就是這家飯店。飯店業者表示「不知道要說什麼，受影響很大，到現在還是有受影響。」帶著女友，來台過情人節的陳同佳，兩人疑似在飯店爭吵後，殺害女友，再將女友裝進行李箱後棄屍，震驚全台，最終還引爆反送中運動，這回飯店又因張文差點入住，成了焦點。

