張文原定耶誕節犯案 疑因「天氣雨」提前一周攻擊

張文原先計畫在耶誕節犯案，要入住紫園飯店，這間飯店曾因港女箱屍案上過新聞，但最後張文卻提前執行犯罪計畫，改成入住千慧旅館。資深刑警就分析他應該是連天氣都考量進去，看預報說25號的天氣不好，因此提前一周犯案！警方也發現，媽寶張文就靠媽媽2年多來給的82萬生活，但他戶頭卻有多次的ATM存現金紀錄，懷疑他的金主不只媽媽！

1219隨機攻擊事件，凶手張文犯案計畫相當縝密，警方查出，他曾經搜尋過捷運中山站附近旅館，除了最後入住的千慧商旅之外，還有這一家距離誠品南西店，比較遠的紫園飯店。

紫園飯店，距離誠品南西店，只有270公尺，步行大約5分鐘。更是2018年震驚全台的香港情侶箱屍命案，案發地點。時隔7年，張文原本選擇這間當前進指揮所，還要在耶誕節當天犯案，卻提前執行犯罪計畫。

資深刑警：「那會不會有可能，他已經事先查詢過天氣預報，就是說他真正犯案的那一天，天氣會比較好人潮會比較多，加上那一天是週五的周末，下班時間所以人潮會比較多，那聖誕節那一天的天氣，似乎沒有那一天（19號）天氣這麼好，所以人潮應該會減少。」

警方發現，張文搜尋兩間旅館17號到19號，入住千慧商旅。或是25號到27號，住進紫園飯店，天數同樣都是三天。最後選擇題提前犯案，住在離誠品更近的千慧商旅他入住時，曾經因為錢不夠，郵局VISA帳戶無法扣款。



因此跨行存了4000元，扣掉手續費等於存進3985元，最後領出5700元，支付千慧商旅房費。但警方清查金流，發現張文常常像這樣ATM存款。

警方調查，張文的郵局戶頭裡面有小額存款，都是他自己到ATM來存，每次存幾千到幾萬元不等。

張文金主，不只媽媽，還有什麼金錢來源，金流勾著犯案動機，警方得一一解密。

