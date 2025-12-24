張文原想建「2前進基地」 同步訂房僅1家成功原因曝

張文除了提前場堪，也曾想在2間旅館設立前進基地。（圖／警方提供）





隨機殺人案嫌犯張文19日造成3人死亡、11人輕重傷後於商圈墜落身亡，造成全案共4死11傷。檢警深入追查發現，張文原規劃不只一次行動，甚至企圖在聖誕節期間發動第二波攻擊，但因資金不足而作罷。

專案小組調查，張文於2025年1月北上，在台北市中正區公園路20巷承租分租套房，生活費主要仰賴母親資助。警方查出，張母於2023年曾匯款45萬元，2024年間每季匯款約3至4萬元，並於2024年12月30日至2025年1月2日短短4天內再匯款10萬元至張文帳戶，作為張文在台北生活開銷來源。

同步訂房建立「雙基地」

警方指出，張文在案發前一週展現高度預謀，13日同步透過兩個不同訂房平台，搜尋並預訂南西商圈周邊旅宿，試圖建立雙重據點。其中一間為17日至19日入住的某商旅，被警方認定為犯案的「前進基地」；另一間則位於大同區，預計12月25日至27日入住，顯示其意圖在聖誕節人潮高峰期再度犯案。

第二基地胎死腹中

然而，兩筆訂房在刷卡時均因帳戶存款不足而失敗。張文隨後前往超商存款，再提領5700元現金，親自前往某商旅支付房費，最終被迫放棄聖誕節期間的「第二基地」計畫。

廣告 廣告

19日當天，張文入住某商旅後，先在中山區3處地點縱火，隨後轉往台北車站與誠品南西商圈實施無差別攻擊，造成重大死傷。警方分析，張文選定的日期多為週五或連續假期，明顯鎖定人潮密集時段，若非資金不足導致第二間旅宿訂房失敗，聖誕節期間恐再釀重大悲劇。

更多東森新聞報導

快訊／張文隨機殺人 北市刑大今重返誠品南西店重建現場

廢死聯盟最新貼文「殺錯無法回頭」網怒灌爆留言區

北捷隨機殺人／一場悲劇兩位母親 她選擇不怨，他們跪地道歉

