張文原擬「逐層攻擊」誠品南西 警揭其犯案前曾「頻搜鄭捷案」

嫌犯張文19日在台北市犯下隨機攻擊事件，隨著警方破解他的平板電腦，發現雲端資料藏有「犯案計畫書」，除列出犯案時間、地點，甚至連行動流程與休息安排也有規劃。警方指出，張文衝入誠品南西店時原本打算「逐層攻擊」，但察覺警方逼近後放棄並迅速逃往頂樓。另外，警方查出他曾搜尋鄭捷案相關資訊，且近期更頻繁瀏覽鄭捷相關新聞。

時間地點吃飯睡覺都有計劃 張文原本想「逐層攻擊」

警方破解張文平版電腦後查出，他的雲端資料內藏有「犯案計畫書」。圖／台視新聞（資料畫面）

警方說明，張文當天犯案後，先在北車投擲煙霧彈，再前往中山商圈以相同手法犯案，他原本計畫在兩處人潮眾多地點縱火。警方指出，張文衝入誠品南西店時原本要進行「逐層攻擊」，但因意識到警方正在逼近而放棄，隨即迅速逃往頂樓。

針對事前規劃，警方表示，20日破解張文其中一台平板電腦後，發現雲端資料內藏有關鍵「犯案計畫書」，內容把犯案時間與地點以表格方式整理，並明確寫下行動流程「先丟煙霧彈再砍人」。警方指出，計畫書也將犯案地點標註在地圖上，並以紅框標示「攻擊」，甚至連吃飯、休息等時間安排也一併列入規劃。

犯案疑計劃3個月 張文頻繁搜索鄭捷相關新聞

此外，警方也查出，張文2024年間就開始搜尋鄭捷殺人案相關資訊，今年10月後更頻繁搜尋鄭捷新聞，疑似早在三個月之前就開始策畫殺人。

警追金流！ 張文母僅小額匯款 續釐清是否有「支持者」

同時，警方追查張文金流，初步掌握其主要僅有母親小額匯款，儘管去年起失業，卻能支付租金及購買汽油彈等物品，背後是否有支援者，警方仍將持續調查釐清。

台北／綜合報導 責任編輯／周瑾逸

