張文原本想逃？「表定20日才退房」凌亂室內還藏恐怖物

社會中心／徐詩詠報導

現年27歲的張文在19日晚間犯下多起縱火、與隨機殺人案。他在北市人潮眾多處，包括台北車站M7出口與捷運中山站外圍，施放煙霧彈後，利用手中刀械隨機殺人。張文事後在警方圍捕下，從誠品南西館頂樓墜地身亡。警方在搜查張藏匿的千慧旅館後，發現房內仍有15顆汽油彈未被帶走。







張文原本打算逃亡？「表定20日才退房」凌亂室內宛如小型軍火庫

張文在台北車站施放煙霧彈並殺人後，伺機徒步返回旅館藏匿。（圖／翻攝畫面）根據《鏡週刊》報導，張文犯案後警方循線赴千慧旅館搜查，發現裡面雜亂不堪，且有一個裝有11支汽油彈的行李箱，以及床上用氣泡紙包著的4支汽油彈與9把刀械，宛如小型軍火庫。此外，警方發現張文投宿的房間內，完全看不出有犯案前的緊張與肅殺感，房內有時用過的美式潛艇堡，以及未開封的洋芋片與多灌氣泡水空瓶。



警方發現張文入住的房間，裡面有15支汽油彈與9把刀械。（圖／翻攝訂房網站）

張文當時在北車犯案後，利用地下街通道徒步回到旅館房間，一方面換裝同時且補充物品。約半小時左右則再度步行前往中山站商圈隨機殺人。張文在作案後，被警方包圍後墜地身亡。

