北捷隨機攻擊案，北市府在事發地點設置悼念空間。

二十七歲妨害兵役通緝犯張文十九日在台北市發動隨機攻擊釀嚴重死傷。台北市刑大經查，張文自一一三年起就縝密規劃犯案和購物，尚未發現其有和大陸人士聯繫。

台北市警局下午召開「一二一九台北市隨機襲擊事件偵辦進度及加強大型活動維安說明」記者會。刑大隊長盧俊宏說明，張文十九日在台北捷運連通道及中山區南京西路的誠品南西店周遭丟擲煙霧彈並隨機襲擊民眾，案發後市警局與刑事局即時成立專案小組，並報請台北地檢署指揮偵辦，針對張文的犯案動機、有無共犯及犯罪工具來源等面向，積極追查。

網購煙霧彈 自製汽油彈

在犯罪工具來源部分，警方發現張文是從去年起就預謀犯案，先於去年四月起密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質的物品；同時，於今年一月中旬假借生存遊戲名義，透過蝦皮和露天等網購平台向貿易商購入大陸製造的一箱（二十四顆）煙霧彈，每顆市價約二千元，並分別用在這次攻擊行動。

其中，有十七顆使用在北捷連通道、四顆在北捷連通道燒毀的手推行李箱內，另外兩顆丟擲在誠品南西店門前馬路上，還有進入誠品南西門口時的一顆未爆彈。

此外，今年十一月起張文又購買汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等極具危險性的易燃物，並自製汽油彈。

專案小組研判，張文是使用「張峰嚴」化名購物，依據其長達一年半的準備時序及採購清單研判，他是經過縝密規畫與準備，預謀犯案動機至為明顯。

盧俊宏說，針對犯案刀具來源、金流、燒毀筆電鑑識和監視器畫面都持續偵辦、分析中，金融機構二十二日營業後也會積極聯繫追查，目前並未發現張文有和大陸人士聯繫。

衛福部統計，本案共造成十五人送醫，其中四人死亡，另有兩人仍在加護病房救治。檢方表示，張文與三名被害死者均已相驗完成；三名被害死者除了相驗，並進行電腦斷層掃描確認死因，遺體已發交家屬。張文部分則持續冰存，預計本週解剖。

北捷隨機攻擊案，許多民眾前往中山站附近獻花悼念。（中央社）

縱火毀證 追查金流共犯

專案小組表示，雖然張文墜樓死亡，仍會全面清查他的人際網絡、數位軌跡活動紀錄及金流等，還原釐清本件犯案動機。針對外界質疑張文受人指使犯案，是否涉及境外勢力以及出現多起模仿犯、來自境外ＩＰ貼文等，檢方將結合警方與調查局的各自專業一併加緊釐清。

警方在張文投宿的旅館查扣一台筆電、兩台平板，另在他的租屋處扣得一台平板；不過因張文縱火致平板部分燒毀，目前全部設備均由警方數位採證，持續還原鑑識中。初步已在檔案中發現「犯案計畫書」，顯示張文為預謀犯案，並曾依流程前往各地點實地勘查。

調查也顯示，張文在犯案當天下午曾先在中山區林森北路、長安東路等地縱火燒毀汽機車，隨後返回中正區公園路的租屋處縱火，接著才前往台北車站犯案。

台北市警局長李西河十九日表示，警方初步調查為嫌犯一人作案，搜索台北、桃園住處並查訪嫌犯父母後，初步認定是個人隨機襲擊的殺人案件。

警方調查，張文為桃園人、無業，曾擔任過保全，並因涉犯《妨害兵役治罪條例》於今年七月遭桃園地檢署通緝。