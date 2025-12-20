張文台北砍殺釀4死11傷 家屬悲慟返現場招魂

張文於北車隨機傷人，57歲的余姓保全為阻擋其惡性遭殺害，20日下午家屬悲慟返回招魂。（圖／謝秉浩攝）

北市台北車站M7出口與中山站旁19日下午傳出隨機砍人事故。據了解，27歲的張文曾任保全，釀成4死 (含張文在內) 慘案，隨後跳樓畏罪自殺。其中一名57歲的余姓男子，為阻擋張文犯案，反遭張文殺害，而受害者家屬也在20日下午悲慟返回現場招魂，一旁也有民眾自發性前往獻花哀悼。

57歲的擔任保全的余姓男子為阻止張文犯案，第一時間上前阻擋，未料卻反遭張文殺害，緊急送往台大醫院後仍不幸宣告不治，讓太太相當悲慟，表示丈夫平常就很有正義感。事發後，家屬也在20日下午前往北車招魂，場面相當哀戚。

回顧整起事件，張文19日下午3時40分許至3時分54許前往中山區林森北路2處與長安東路3處起火，而張文早就前往縱火處多次進行場勘。警方漏夜清查後，經科技比對，確認北車與中山站嫌犯均為同一人所為，並在張文的雲端資料內發現犯案計畫書，初步並未發現有其他共犯涉入，確認為「單人式作案」，其大約在年中時開始著手計畫，更多次前往中山、百貨多地進行場勘。

張文於北市隨機傷人，釀成4死慘案，有民眾陸續自發性前往獻花哀悼。（圖／謝秉浩攝）

而張文早在17日就住進中山站旁的千慧旅館，花費約5700元入住，預計入住3天，並在北車犯案後，火速回到旅館內補足裝備，全副武裝前往人潮聚集的中山站，釋放煙霧彈後對路人進行隨機砍殺。

據悉，張文心思縝密，19日下午4度縱火，犯案後還5次換裝以躲避查緝，在長安東路騎ubike脫掉米色外套穿黑色衣服，回公園路又改穿灰色連身雨衣，到台北車站時再次換上黑色衣服，進旅館後又改著米色外套，最終犯案時則穿上黑色衣服，想藉此躲避警方追緝，其確切犯案動機則仍待調查釐清。

