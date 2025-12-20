張文台北隨機傷人案 日本旅客憶急忙逃離現場

（中央社台北20日綜合外電報導）台北捷運台北車站、中山站周邊昨晚接連發生傷人案。一名日本旅客回憶當時在現場附近搭乘手扶梯之際，「發生一陣騷動，覺得不太對勁，便趕快逃離」。

北捷台北車站與中山站周邊是許多日本遊客常去的地方。多家日本媒體也相當關注昨天的事件，並把相關新聞放在網站首頁或顯眼處。

男子張文19日接連於捷運台北車站地下通道、中山站外丟擲煙霧彈、持刀傷人，之後闖入百貨墜樓不治，根據台北市災害防救辦公室19日晚間10時30分最新統計，共4人死亡（含犯嫌張文）、9人輕重傷。

廣告 廣告

日本TBS電視台報導，當時，一名路過現場附近的日本旅客回憶，「我當時正在搭乘手扶梯，一邊搭乘一邊覺得嗅到奇怪的煙味，快要搭到手扶梯盡頭時發現出現騷動。」

他接著說，「許多人從地鐵（捷運）的方向逃往這邊，我就覺得不太對勁…於是趕緊逃離現場。」

他回憶，「聞到的氣味像是煙霧（彈）或煙火」。

日本外務省（相當於外交部）表示，目前未傳出有日本在昨天的事件中受傷。（編譯：楊惟敬）1141220

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。