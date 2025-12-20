張文台北隨機殺人登外媒！《BBC》稱罕見：上次是2014年鄭捷案

社會中心／李紹宏報導

台北市昨（19）晚驚傳大規模連環攻擊事件，27歲張姓嫌犯於尖峰時段先後襲擊台北車站及中山商圈，釀成包含嫌犯在內共4人死亡、9人受傷的慘劇。這起震驚全台的案件也登上了國際媒體版面，連英國《BBC》也說，台灣犯罪率是知名的低，因此這回連續殺人事件明顯「相當罕見」。

台北鬧區無差別攻擊全紀錄，通緝犯張文「最後一跳」終結血色驚魂。（圖／資料照）

根據外媒《BBC》報導，影片中可見張嫌身穿黑衣、頭戴棒球帽，在車水馬龍的道路上投擲煙霧彈，導致民眾驚慌四竄，隨後他手持利刃漫步於街道尋找目標。儘管警方隨後在其住處發現疑似殺人計畫書，顯示其早有預謀，但確切的犯案動機與心理轉折，仍是目前檢警單位亟待釐清的重點。

報導強調，台灣長期以來暴力犯罪率極低，是安全環境優良的社會；上一次發生類似性質的重大隨機殺人案，已是2014年的鄭捷案。外媒對比了這兩次跨度超過十年的治安事件，認為此次在繁忙交通樞紐與商圈發生的連環攻擊，對治安優良的台灣社會造成極大衝擊。

對此，總統賴清德下令要求針對全國機場、捷運及火車站等大眾運輸熱點加強警力部署與安檢工作，並承諾迅速調查案件真相。目前全台各地交通節點已提升維安等級，試圖在悲劇發生後重新修補社會安全網，防止模仿犯罪並安撫不安的民心。

