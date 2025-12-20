張文吃飯睡覺都算好「曾傳認有紙箱結果亡」警：墜樓前做1舉動非為逃生

社會中心／台北報導

19日晚上，兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，最後造成4死11傷悲劇。（圖／翻攝畫面）

北捷19日隨機攻擊案造成4死11傷慘劇，警方解鎖嫌犯張文（27歲）雲端硬碟，發現一份極其縝密的「犯罪計畫書」，內容精確至用餐時間與「聲東擊西」的縱火脫逃策畫。警方調查顯示，張男平時獨來獨往、無通訊軟體紀錄，在旅館、超商購物都是使用現金，但存款幾乎花用殆盡，金流只有母親曾經少量匯款，且刻意燒毀筆電掩蓋行蹤，警方初步研判為「孤狼式犯案」，其動機仍待釐清。

震驚社會的台北捷運隨機攻擊事件，共造成4人死亡、11人受傷。警方在後續追查中，成功解鎖嫌犯張文的平板電腦，並在其雲端硬碟中尋獲詳細的犯罪計畫。根據計畫內容顯示，張男自今年中旬起便開始謀劃，其細膩程度令人心驚，不僅明確標註作案當天的行動流程，連用餐與休息時間都精準想定，顯示其犯案意志極為堅定。

廣告 廣告

警方調查發現，張男在作案前曾於租屋處及中山區兩處縱火，此舉並非隨機，而是計畫中的「聲東擊西」戰術，旨在吸引轄區警力前往查緝縱火案，藉此拖延警方在其主戰場北車及南西商圈的反應時間。至於為何選定該兩處地點？研判是看中人潮密集與出入口複雜的特性。

在準備過程中，張男的生活極其低調且具備反偵查意識，平時不使用手機，在旅館與超商消費皆使用現金，目前存款已近乎耗盡，金流僅見其母曾少量匯款。此外，張男在犯案前曾透過網路購買刀具與煤油，並於實體商店取得煙霧罐。此外，他在租屋處縱火時，更刻意燒毀筆電，疑似為掩蓋通訊軟體紀錄與人際網絡，目前筆電已送往刑事局試圖還原。

事件最後，張男逃往南京西路百貨公司頂樓，並在墜樓前將身上裝備與物品全數脫下整齊放置。據了解，張男並無頂樓鑰匙，墜樓點先前雖有紙箱堆積，因此一度傳出因紙箱突然被清理，才導致張男身亡，

不過，檢警勘查現場後，研判張男並非試圖逃生，而是走投無路或預謀輕生的可能性較高。截至目前為止，張男的人際關係圈顯示其處於長期孤立狀態，暫無共犯跡象。警方將持續針對還原的數位鑑識結果，進一步釐清這起慘劇背後的真實動機。

不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

失智婦深夜闖車道…警助重逢卻見「她對兒頻喊：我弟弟」鼻酸

三總變態醫檢師對男病患伸狼爪…抽血完「騙進冷凍室」逞慾

不畏中國雷達照射30分鐘…小泉曬飛官「4字軍魂」手套大讚：深感自豪

澳洲血案「英雄不只1人」退休夫婦英勇奪槍、男磚頭攻擊護婦孺不幸喪生

