張文同步訂2家「前進基地」 因刷卡不過放棄另1商旅

北捷、誠品南西隨機攻擊事件，警方查出張文不但在13日訂了旅館當這次犯案的「前進基地」，根據了解，張文還有準備「第二基地」，就在北市大同區另一處商旅。

根據了解，兩處都因為存款不足無法刷卡付錢，最後張文才拿著現金到這次入住的旅館訂房，也放棄在聖誕節預定的另一家旅店，而他所選的日期都是週五或者假期，讓外界不禁懷疑，張文就是想挑人潮眾多之際下手。

