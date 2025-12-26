張文哥哥信中稱弟弟「張嫌」可能原因曝光

張嫌的親哥哥親自北上留下親筆信。（圖／記者黃心亮攝影）





27歲男子張文日前犯下隨機攻擊事件，造成3名受害者死亡、11人受傷。案發翌日，大批民眾前往台北車站案發現場獻花悼念，其中意外發現張嫌的親哥哥也親自北上留下親筆信。

嫌犯性格邊緣且與家人失聯多年

據了解，張嫌生前性格容易與人發生衝突，屬於社交邊緣人。他在案發前已長達兩年未曾返家，與其親哥哥更是超過五年沒有聯絡，身邊亦無特別親近的友人。

這場造成重大傷亡的慘劇動機，隨著張嫌墜樓喪命而陷入謎團。儘管雙方關係疏遠，張嫌胞兄在事件發生後，仍決定從南部北上，前往獻花現場表達立場。

親筆信自稱張嫌兄長致謝余媽媽

張嫌胞兄在親筆信中坦言，自知沒有資格獻花，但看到受害者余家昶先生的母親展現大愛與包容，因此決定親自到場。

信中內容提到，雖然自知言論可能被視為作秀，但仍想親自表達謝意，感謝余媽媽將英雄余家昶帶來世上，為社會帶來正義與善良。該信件最後署名為張嫌兄長，通篇文字顯得極為沉重與肅穆。

網友解析不提本名背後之深意

該封親筆信曝光後，網友對其全程稱呼弟弟為張嫌而非本名張文的舉動展開熱議。不少民眾認為這反映了家屬對犯行感到極度愧疚，並深知弟弟已鑄下無法挽回的大錯。

部分網友解析，兄長不寫出名字可能是為了配合社會共識，避免讓加害者的姓名再次出現，以減少對受害者家屬的二度傷害。此一舉動被解讀為，家屬認為加害者不應也不具備被社會記住的資格。

