張文哥哥悄現身北車悼念現場！茫茫花海藏親筆信 感謝余母：您將英雄帶來世上

27歲男子張文19日在台北市台北車站、中山商圈發動隨機殺人案，先以煙霧彈與汽油彈製造大量煙霧，引發現場民眾恐慌後，再持刀隨機揮砍，釀成包括他本人在內共4人死亡、11人受傷的重大悲劇。在案發後，北車與誠品南西店等案發現場皆有民眾擺放鮮花、氣球，哀悼在此攻擊中不幸罹難的亡者。不料，有民眾發現，張文的哥哥也悄悄前往北車M7處獻花，並親筆寫信致余家昶及其母親，「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」。

在恐怖攻擊後，北車與誠品南西店等案發現場皆有民眾擺放鮮花、氣球，哀悼在此攻擊中不幸罹難的亡者。（圖／記者盧逸峰攝）

回顧此案，張文於19日先後在台北車站和中山捷運站發起隨機攻擊，先是在板南線多處扔擲多顆煙霧彈，1名57歲余姓男子上前制止後，遭到張文刺殺；隨後又逃竄至中山站丟擲煙霧彈，並進入誠品南西店內隨機砍人，釀成4人死亡、11人受傷，最終在警方包圍下，從大樓5樓頂樓墜落身亡。

余家昶年逾80歲的母親在22日得知噩耗後悲痛欲絕，仍強忍哀傷表示：「身為一個母親，心真的很痛、很痛，但我仍以他為榮、為他感到驕傲。」甚至希望會大眾不要將仇恨轉嫁到家屬身上，「希望社會大眾不要再去苛責他的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。」

而今日有網友在悼念花海中發現其中一束夾有張文哥哥親筆信的花束，信中表示，「或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇，或許我知道我的立場根本沒有資格在此處為您獻花，但從新聞上看到余媽媽您對於張嫌家造成的傷害，依然給予大愛與包容，讓我下定決心即使遠在南台灣也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上。」

張文哥哥也透露，在案發後他天天關注社會輿論，對於外界2派主張「加害者父母同罪」和「孩子成年父母無能為力」的不同聲音，他都選擇尊重；並在信末透露，他知道這些言語在社會眼裡恐會認為是作秀、演戲，被視為脫罪或乞求原諒之詞，「但這些對我來說都不重要，重要的是我能將以上這些話，還有最後一句話交到您的身上，謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」並再次感謝余媽媽的大愛和包容。

