張文哥哥獻花+親筆信 提弟弟「軍中遭霸凌」

卡片上的內容署名「張嫌兄長」，向余家昶的家人致意。（圖／記者黃心亮攝影）





張文隨機攻擊事件震驚社會，在台北車站M8出口設立的追思點，出現一張署名為「張嫌兄長」的花束卡片，令不少民眾感到鼻酸。《EBC東森新聞》獨家直擊，卡片內容不僅向英勇擋刀、不幸身亡的余家昶致意，也提及余媽媽的「大愛與包容」，字裡行間流露深切自責與沉重心情，更透露了張文求學、軍中遭霸凌。

署名的「張嫌兄長」在卡片中特別點出「霸凌」問題，寫道「家家有本難念的經」，他認為，除了家庭教育，踏出家門後，仍須面對顯惡的社會，包括求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，甚至是生活中長期累積的挫折與不幸。張文哥哥提到，有些人能將這些負面經驗轉化為養分，但也有人「無法承受這些壓力，進而做出踰矩之事」，字句間流露了因「霸凌」而造成深層傷害的反思。

卡片開頭即指名寫給「英雄余家昶、余媽媽」，張文哥哥坦言，「或許我知道消失於社會的目光，對我來說是最好的選擇」，也自認「根本沒有資格在此處為您獻花」，但他從新聞中看到，即使遭受孩子被奪走的巨大傷害，余媽媽仍選擇給予大愛與包容，讓他下定決心「即使遠在南台灣，也一定要上來將這束花與這些言語交到您身上」。

卡片中提到，這段時間幾乎天天關注社會輿論，看見不同立場的討論，有人認為「加害者父母同罪」，也有人認為「孩子已成年，父母也無能為力」，他表示無論哪一種立場都願意尊重，因為「身為受害者的一方，理當有權責怪加害者方為何不預防此次憾事發生」，也直言「受害者的身心靈又該找誰來寄託」。

哥哥也在卡片中坦言，自己明白這些話在社會大眾眼中，可能會被視為「作秀、演戲」，甚至被認為是「脫罪或乞求原諒之詞」，但他強調「這些對我來說都不重要」，最重要的是能親手將這些話傳達給余媽媽。

卡片最後，他寫下最沉痛也最真誠的一段話：「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您。」短短一張卡片，字裡行間沒有為暴力辯解，只有對生命逝去的惋惜、對受害者家屬的敬意，以及身為加害者家屬難以承受的愧疚與無力，也讓追思現場多了一份沉默卻深刻的重量。

