張文哥哥致歉手寫信曝動機？揭親弟「遭霸凌過往」

社會中心／李明融報導

本月19日台北市發生一起隨機殺人事件，加害人張文最終在警力圍捕下墜樓身亡，首波攻擊試圖阻斷張文丟擲煙霧彈的57歲的余家昶，在與對方搏鬥過程中意外受重傷，送醫不治，昨（24日）平安夜許多民眾前往北車悼念，現場也出現疑似張文哥哥留下的花束和卡片，內容提到張文生前在求學時期、軍旅生活都遭到霸凌，「有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事」，似乎在透露張文背後真正的犯案動機。

署名「張嫌兄長」手寫信給「英雄余家昶、余媽媽」，並說道張文生前遭遇。（圖／民視新聞資料照）

平安夜大批民眾前往北車案發現場悼念余家昶。（圖／民視新聞資料照）

昨（24日）有民眾在北車擺放的花束中，赫然看見署名「張嫌兄長」寫給「英雄余家昶、余媽媽」的信，筆跡工整並寫滿2張卡片，內容中張文哥哥語氣充滿歉意，提到「家家有本難念的經」，除了家庭教育之外，踏出家門還要面對險惡的社會，「諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌，或是生活中種種的不幸都好，有些人選擇將這些負面情緒視為養分，但也有些人無法承受這些壓力進而做出踰矩之事。余媽媽您身為受害者家屬，卻還能將如此這般的大愛留給加害者方，甚至留給整個社會大眾，我為之動容不已」。張文哥哥表示，就算大家覺得這張卡片曝光後，社會大眾可能會質疑他作秀、演戲，或被視為脫罪或乞求原諒之詞，他仍要對余媽媽表達歉意及道謝「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，最後也再次謝謝余媽媽您的大愛與包容，謝謝您」。

張文哥哥手寫信內容引發討論，疑似透露犯案動機。（圖／民視新聞資料照）

手寫信內容曝光後，在Threads上掀起熱議「卡片中書寫著對於余媽媽的大愛予以感謝；對於弟弟曾被霸凌的孤獨與痛楚的感同；最後對余家昶先生捨己奉獻，悲天憫人的胸懷，為這世界注入一股愛的暖流的回饋」、「如果真的是張文哥哥說：張文是把霸凌的壓力轉成今天的這些殺戮行為。那霸凌過張文的所有人都是這起社會事件的幫兇」；但也有網友認為就算是因為受到霸凌導致今天悲劇，張文也應該向霸凌者報復，而非無辜的社會大眾「如果是真的被霸凌應該向霸凌者報復，不是無辜的大眾吧？其實我看來他哥哥寫這些，我感覺是在幫加害人找理由，不是很舒服。更奇怪的是用張嫌家人張嫌兄長，而不是我弟弟⋯？真的是他哥哥寫的寫嗎？」、「弟弟疑似被霸凌，生活不順，是事發後的猜測吧？不然怎麼知道他不順，卻5年沒聯絡沒關心」，也有網友質疑這封手寫信有可能是冒名，非張文哥哥本人所寫。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》關心您：

◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953

◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

原文出處：張文哥哥致歉手寫信曝動機？揭親弟「求學、軍中遭霸凌過往」：無法承受壓力

