張文哥哥親筆信曝光！致歉余家昶母親：謝謝您把英雄帶到世上

【緯來新聞網】台北市19日發生震驚社會的隨機殺人事件，27歲逃兵通緝犯張文先後在台北車站與中山商圈製造攻擊，造成包含他本人在內共4人死亡、11人受傷。事件過後，案發地點周邊出現大量民眾自發前往案發地台北車站、中山商圈事發地獻花與擺放氣球，悼念無辜罹難者，其中網友意外拍下張文哥哥親筆信，文中句句懇切表達心聲，也表明自身立場並坦言「根本沒有資格在此處獻花」。

張文哥哥親筆信曝光。（圖／翻攝Threads ）

廣告 廣告

初步調查，張文在台北車站板南線多處丟擲煙霧彈，現場一度濃煙瀰漫，民眾驚慌逃竄。期間，1名57歲余姓男子上前試圖制止，卻不幸遭到張文持刀攻擊身亡。隨後，張文轉往中山捷運站，再次投擲煙霧彈後闖入誠品南西店，隨機揮刀砍人，造成嚴重死傷。警方包圍追緝時，張文最終從大樓5樓頂樓墜落，當場死亡。



案發後，台北車站M7出口、誠品南西店等地陸續出現花海，表達對受害者的哀悼。網友發現，其中一束花附有署名為張文哥哥的親筆信，引發討論。該名哥哥低調前往北車獻花，信中提及自己「或許我知道消失於社會的目光上對我來說是最好的選擇」，也坦言自身立場「根本沒有資格在此處為您獻花」。



信件內容指出，他從新聞中看到余家昶母親在承受巨大喪子之痛下，仍選擇以大愛與包容面對張嫌家屬，讓他下定決心，即便身在南台灣，也一定要親自北上，將花束與心意交到對方手中。他也寫道，理解這樣的行為可能被外界視為作秀或演戲，甚至被解讀為乞求原諒或脫罪，但對他而言，這些並不重要。



余家昶年逾80歲的母親22日得知兒子死訊後，悲痛表示：「身為一個母親，心真的很痛、很痛，但我仍以他為榮、為他感到驕傲。」她同時呼籲社會大眾不要將仇恨轉嫁到加害者家屬身上，「希望社會大眾不要再去苛責他的父母親，也祝福他的父母能夠放下，平安過日子。」



張文哥哥在信末再次向余媽媽表達感謝，並寫下最後一句話：「謝謝您將英雄余家昶先生帶來世上」，也對其展現出的包容與善意，致上最深的敬意。



★《緯來新聞網》提醒您：暴力及違法行為，請勿模仿 ★

更多緯來新聞網報導

林葉亭買車老公阿莎力出200萬 沈玉琳母親節沒空匯20萬解決

金鐘59／楊貴媚相隔25年再拿視后 爆哭又笑虧被林心如養胖