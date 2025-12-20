張文哥哥「在高雄工作」！市長陳其邁證實：已派警查訪

張文19日涉嫌縱火，晚間犯下北車、中山站外隨機殺人案。讀者提供



台北市19日晚間發生的隨機攻擊事件，造成4人死亡和11人受傷，引發社會關注。事件發生後，警方持續調查並查明嫌犯張文已於事發當晚墜樓身亡。近日傳出張文的哥哥在高雄工作，對此，高雄市長陳其邁今（12/20）證實，嫌犯的哥哥確實在高雄工作，並透露警方已在第一時間進行查訪。

陳其邁表示，張文哥哥透露，他和弟弟已經有5年沒有聯絡，對於張文的居住地及行蹤完全不清楚。相關資料已經提供給台北市警察局及警政署，協助後續調查。

廣告 廣告

陳其邁今日一早專程視察高雄車站的治安維護情況，並指出，隨著年底多場大型活動的到來，將有大量人潮湧入公共場所，他要求警方及相關主辦單位進行充分的安全演練，務必確保市民的安全。

陳其邁強調，無論是高雄車站、商圈，還是即將舉辦的演唱會等活動場所，都將加強警力布署和巡查密度，確保不會有類似事件發生。

另外，台北市警局昨晚也已找到張文的雙親，兩老表示，已經有兩年多未與兒子聯絡，並在新聞中才得知兒子涉案的消息，對此感到十分震驚。

更多太報報導

北車、北捷無差別殺人！黑衣男行兇後墜樓亡 起底「27歲、逃兵通緝」

北車被丟煙霧彈！57歲英勇男力阻嫌犯遭「一刀穿刺心肺」身亡

殘酷公審！偷百元冰品遭「公布長相」 18歲貧女悲喊「怎抬頭上學」輕生