張文喝豆漿複習「殺人計畫」 縱火前曾與員警擦身

記者徐湘芸、蔡効儀／台北報導

12月19日隨機攻擊案釀成4死11傷，嫌犯張文多次密集場勘，還悠哉地在北車吃牛排，犯案當天下午3時48分開始縱火犯案，而在這之前，張文在3時27分曾到中山區一家超商買豆漿，並在超商座位區停留沉思約10分鐘，還不時看手錶似乎在確認時間；而桌上的豆漿也是張文人生最後一餐，本台掌握獨家畫面，他喝完豆漿後就離開，還曾與一輛警車擦身。

張文在縱火犯案之前，在便利商店買了一杯豆漿。

恐怖殺人犯張文帶走3條無辜性命，展開縱火行動前，他在林森北路的超商用千元大鈔買了一杯全糖豆漿，坐在座位區深思10分鐘，把自己籌備1年半的殺人計畫在腦海中反覆複習。

張文在犯案前與警車擦身而過。

獨家畫面曝光，張文在展開縱火行動前身著咖啡色風衣外套，背著戶外品牌黑色提袋，裡面裝的就是縱火用具，當時馬路上正好有一輛員警巡邏車行經停等紅燈，張文就這樣和警車擦肩而過，但他打扮和一般行人沒兩樣，員警就算看見也難以發現異狀。

張文藏身的旅店房間凌亂不堪，發現許多做案工具。

犯案前三天，張文在南京西路租下一間旅店，房間畫面曝光，屋內凌亂不堪、水瓶四處亂丟，疑似買來喝完要當裝汽油的容器使用，床上還能看見用氣泡紙包裹的汽油彈，警方在屋內共搜出15瓶汽油彈、眼鏡、衣物、行李袋以及筆記本全丟在床上，還有未拆封的能量飲料。

張文拖著行李箱。

而他為了這場殺人計畫密謀一年半的時間，為了進行武器填補，他還特地花錢入住旅社，案發前兩天張文先從租屋處徒步拖行李箱到中山站旁的旅館。

警方透過張文發票消費時間，發現他在12號曾進到北車一間餐飲店消費，點了約五百塊左右的牛排，而且當周密集吃了三次，非常開心的享用美食。

台北市警察局長李西河出面說明。

台北市警察局長李西河：「張姓嫌犯從113年的4月份到今年作案前，他連續的購買煙霧彈、汽油桶，這些犯罪的工具顯示他是預謀性的犯罪，而且長達一年半以上。」

張文孤狼行動，所有監視器拍下他都是從從容容，絲毫不焦急，精心策畫一年半的殺人計畫最後執行得逞，如今動機依舊成謎，真相到底如何，警方持續拼湊。

