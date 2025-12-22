張文國中母校被挖出 校方3點回應：勿放大解讀在校行為

北捷隨機攻擊案兇手張文被起底，母校發聲明呼籲外界不要放大其在學期間的學習或行為表現。北市警提供



27歲通緝犯張文19日在台北犯下隨機攻擊案後墜樓身亡，張文被起底是桃園楊梅人，過往就學經歷也遭挖出。他所就讀的公立國中昨（12/21）表示，張文2013年畢業至今已12年，個人生涯發展與行為，非學校能介入或影響，希望外界避免追溯、臆測或放大解讀張在學校期間的學習或行為表現，以維護校園及社會安定。

校方發聲明指出，張文2010年入學，2013年畢業離校，迄今超過12年，其畢業後的個人生涯發展與行為，已非學校能介入或影響範圍。另依據「學生輔導法施行細則」規定，學生輔導資料在離校後保存10年應銷毀，由於已超過年限，張文相關資料已經銷毀。加上許多教過他的師長也已離校，無從得知張文在校情況。目前事件已進入司法程序，校方尊重司法權責分工，靜待相關單位釐清事實。

學校也從教育及輔導專業立場，特別提出3點回應，認為個人行為的形成涉及多重且長期因素，無法簡化歸因於單一階段或單一環境；回溯解讀張文在學時期的表現，不僅缺乏因果關聯性，也可能造成不當的標籤化與誤解。另外，學校致力於營造安全、關懷、接納的學習環境，對每一位學生，皆以陪伴、引導與預防為核心價值。

校方向外界喊話，即使事件受到高度關注，也應避免追溯、臆測或放大解讀其在學期間的學習或行為表現，勿打擾校內師生正常教學與輔導工作，維護校園安定，並給予當事人及其家屬基本的尊重隱私與修復空間。期盼各界以理性、同理與尊重態度看待事件，讓司法回歸司法、教育回歸教育，共同守護校園與社會的心理安全。

