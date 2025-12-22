張文國小畢業照曝光! 同學憶:沒看過他發脾氣.成績還不錯
社會中心／綜合報導
張文犯下駭人聽聞的殺人事件，就連他求學時期的玩伴以及同學，也都震驚不己，就有一名張文的同學，回憶起他們國小國中時的相處，透露其實張文是一個沒什麼脾氣，成績還算不錯的學生，也有正常的交友圈，甚至還會一起玩社團，無法想像自己的同學10多年後，竟犯下令人髮指的隨機殺人案。
白白胖胖戴著眼鏡的小男生，在鏡頭前露出一絲笑容，這是張文小學時期的模樣，他的同學翻開國小畢業紀念冊，完全無法想像犯下駭人隨機殺人案的兇嫌，竟是自己的童年好友。張文國小補習班同學：「沒什麼脾氣也沒看他生氣過，給人感覺就是那種圓圓胖胖的，國中印象成績還不錯。」國小時期的張文，在同學眼裡是一個沒什麼脾氣，成績還不錯的學生，有自己的交友圈，國中還和三五好友一起玩社團，組成桌遊社。張文國小補習班同學：「社團活動一起組四到五個人，然後社團都會固定打牌那種，他是跟我說大學想要去高雄那邊念餐飲的學校，然後以後想要當廚師。」
張文國小畢業照曝光！ 同學憶：沒看過他發脾氣.成績還不錯（圖／民視新聞）求學時期的張文，在同學師長眼裡都沒有任何異狀，回顧張文從小到大的模樣，國小、國中、高中都還相當青澀稚嫩，也是在這個時期，他夢想著要當廚師，高中也念了餐飲科，但最後大學他考進虎尾科大，選擇讀資工系，沒想到畢業五年後，竟成了冷血殺手。張文國小補習班同學：「怎麼會變這樣那麼極端的恐怖份子，很難想像當你認識的人，出現在社會案件上感覺很奇怪。」
張文國小畢業照曝光！ 同學憶：沒看過他發脾氣.成績還不錯（圖／民視新聞）
曾經有夢想，對未來有藍圖的張文，這10年多來，他到底經歷了什麼，導致性情大變，最終走上不歸路，隨著張文的離世，答案恐怕也石沉大海。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925（依舊愛我）
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：張文國小畢業照曝光！ 同學憶：沒看過他發脾氣.成績還不錯
