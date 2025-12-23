張文執行「浴血任務」！北捷揮刀殺人釀4死11傷 擁13把刀械來源曝光

社會中心／陳韋劭報導

台北車站、捷運中山站以及誠品南西店日前發生隨機殺人釀4死11傷，兇手張文丟擲煙霧彈、汽油彈襲擊，並持長刀砍殺路人，警方追查出張文一共擁有13把長短刀械，其中在捷運中山站外及誠品南西店內使用的兇刀，還是好萊塢影星席維斯史特龍在電影《浴血任務》中使用的同款刀械復刻品。

檢警調查，張文一共持有13把長短刀，其中3把長刀，分別於去年4月、7月和今年1購入，價格約2300元到2700元，另外10把短刀則是去年4月之後分3次購入，價格約600多元，查扣到都已經開刃，總價值約1萬4千。

廣告 廣告

警方指出，19日下午5時許，張文在北車M7出口展開隨機攻擊、逃離後，在現場留下3把刀械，之後張文又在北捷中山站、誠品南西店發動第二波攻擊，兇手殺傷12人後在百貨頂樓墜樓身亡，張文在墜樓前，把隨身2長、2短共4把刀械遺留在頂樓地上。

張文在北車內持刀攻擊路人，造成余姓民眾身亡。（圖／翻攝畫面）

警方在百貨頂樓地面發現張文遺留的作戰背心及刀械。（圖／翻攝畫面）

張文使用兇刀是電影《浴血任務》中的同款刀械復刻品。（圖／翻攝畫面）

警方表示，除了在2處事發現場查扣的刀械外，另於張文公園路租屋處內查獲1把刀械，以及誠品南西店旁旅館房內起獲5把刀械，據了解，張文是透過蝦皮網購等方式購入，都非管制刀械。

張文在捷運中山站外及誠品南西店內使用的30公分兇刀，是好萊塢影星席維斯史特龍在電影《浴血任務》中的同款刀械，該款刀械屬於矛頭刃，生產公司為Hibben，席維斯史特龍一直是該公司的收藏家，因此雙方才會合作推出電影復刻款刀械。

蝦皮日前緊急發布聲明，指經與北市刑大提供資料比對查證，該帳號自11月起陸續於蝦皮平台購買商品，主要為一般生活與戶外使用相關用品，但強調並未購買犯案用具煙霧彈及大型刀具，強調經查相關商品均屬依法可販售之品項，也表示後續將繼續配合警方調查，並持續依相關規範進行商品管理與審查。

更多三立新聞網報導

找到人了！民眾遭張文砍傷險死 台大父女檔醫師現場搶命回魂

「北捷刀魔」張文奪3命墜樓亡 檢警23日解剖釐清死因

校長陪女師赴家人告別式 車內強吻、襲胸得逞！不滿被解聘結果曝

台中前議長張宏年病逝！綁匪曾寫信願告知「藏鏡人」 案外案終成羅生門

