張文執行「聲東擊西」縱火戰術！調虎離山分散警力 揮刀傷11人奪3命

社會中心／陳韋劭報導

張文在北車內攻擊余姓男子。（圖／翻攝畫面）

北捷隨機攻擊釀4死11傷慘劇，警方解鎖嫌犯張文（27歲）雲端硬碟，發現縝密的「犯罪計畫書」，張文疑似利用「聲東擊西」、「調虎離山」戰術，先在北車附近及公園路租屋處縱火，讓警消人力分散之際，再到台北車站以及北捷中山站行兇，最終遭圍捕在誠品南西店墜樓。

警方調查，19日下午15時40分至15時54分，張文先騎乘重機至北市中山區林森北路159巷、林森北路119巷及長安東路75號前，連續丟擲汽油彈縱火，接著脫外套騎YouBike返回公園路20巷內租屋處，當天下午16時53分，在租屋處縱火，轄區警消人員因連續4起縱火案，調派大批警力疏散、搶救以及執行交管。

張文隨機殺人前連續縱火分散警力。（圖／翻攝畫面）

張文殺人後喬裝路人成功撤離北車。（圖／翻攝自Threads）

19日下午16時59分，張文拉著小型行李箱拖著汽油彈離開租屋處，步行前往台北車站，17時23分抵達北車M8、M7出口沿線，先丟多枚擲煙霧彈後，持刀砍殺試圖阻擋他的余姓男子，因所攜汽油彈不慎燒毀，便佯裝路人步行逃離現場。

監視器拍下張文17時55分進入南京西路一家旅館，他在房內換裝休息後，於傍晚18時31分離開旅館，18時37分在誠品南西店前再度持刀攻擊騎士、路人，隨後闖進店內，揮砍逛街民眾，最後走上頂後，脫下戰術背心等裝備整齊擺放後墜樓身亡。

警方事後從張文雲端硬碟發現「犯罪計畫書」，研判他發動隨機殺人連續縱火的行為，是計畫中的「聲東擊西」、「調虎離山」戰術，目的在吸引轄區警力前往查緝縱火案，藉此拖延警方在其主戰場北車及南西商圈的反應時間。而張文的戰術確實拖延到警方緝捕時機，讓他從北車攻擊離開現場，再到旅館休息以及誠品南西攻擊前，都沒有遭遇警力攔截。

