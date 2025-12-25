張文墜亡藏內幕2／網購化工材疑為「燒夷彈」原料 他訂房爆一巧合令人不寒而慄

張文犯案前曾向台中一家化工行網購許多原料，警方研判他疑似為了製造殺傷力強大的凝固汽油彈。（警方提供）

在台北車站和中山站商圈隨機攻擊，釀成4死11傷慘劇的張文，被警方查出，他犯案前曾向一家位於台中的化工行，購買化學原料，用來自製彈藥。此外，他疑似製作俗稱

根據警方查扣的證物顯示，張文製作的汽油彈，內容物中的液體分層，底下有白色沉積物，疑似為俗稱「燒夷彈」的凝固汽油彈，越戰時曾被大量使用，一旦燃燒後對人丟擲，這些化學物質會附著在人的皮膚上，造成嚴重傷害，這些原料在化工行都可輕易取得。

化學專家分析，張文製作的混合型汽油彈，燃燒後會產生數百至上千度高溫，將有機物分解、脫水。凝固汽油彈的黏稠劑使火焰能附著、長時間燃燒，加劇了碳化效果，同時釋放一氧化碳造成窒息，這也是汽油彈毀滅性的主要原因之一。

廣告 廣告

化學專家分析，張文製作的混合型汽油彈，燃燒後會產生數百至上千度高溫，將有機物分解、脫水。（警方提供）

此外，專案小組也查出，張文可能籌畫第三波攻擊，他原本透過訂房網站預訂離中山站僅4分鐘路程的商旅，預計於25日聖誕節當天至27日入住，但因付款程序未完成遭取消。專案小組認為，不排除嫌犯可能鎖定聖誕節、跨年期間的活動進行攻擊。更巧合的是，張文預訂的飯店，與2018年香港男子陳同佳殺害女友，裝入行李箱棄屍的飯店為同一家，詭異巧合令人不寒而慄。

另外，專案小組持續追查張文的金流，發現他在本月13日存入3985元，並提領5500元支付旅館房間費用。但這筆三千多元的存款，恐非來自張母，而警方目前仍在追查這筆資金來源，盡全力拚湊出他的犯案全貌。

★《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

張文墜亡藏內幕1／先場勘卻墜樓身亡 專家解析他「企圖逃跑」3大關鍵

張文預謀第三波／5度變裝犯案釀駭人死傷 4跡證曝張文波狀恐攻計畫