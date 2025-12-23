張文墜樓亡是意外！生前「4跡證」曝還有第三波攻擊

社會中心／李明融報導

台北捷運及中山商圈上週五（19日）傍晚發生震驚社會的隨機殺人案，凶嫌張文在北捷台北車站與中山站無差別砍殺民眾，造成 4 死 11 傷慘劇，最終張嫌於誠品南西店墜樓身亡。各界持續推敲其動機，根據《鏡週刊》報導，張文墜樓恐非「畏罪輕生」而是意外失足，現場「4 大跡證」暴露他原先可能計畫發動更恐怖的第三波攻擊。

張文生前5度變裝，展現了極強的脫逃欲望與縝密的心思。（合成圖／翻攝畫面）

四跡證顯示張文墜樓恐怕是一場意外，後續恐有更多波攻擊。（合成圖／翻攝畫面）

張文案發當晚先於台北車站展開首波襲擊，丟擲煙霧彈遮蔽視線，並企圖投擲汽油彈縱火。當時57歲余姓男子見義勇為上前制止，遭張文持尖刀刺向左胸，當場倒地不起。由於現場遭煙霧遮擋，民眾起初誤以為是「演習」，而張文因汽油彈損壞，隨即棄置行李箱偽裝成路人，趁亂往大同區逃逸。接著他轉往捷運中山站商圈隨機砍人，短短3分鐘內連砍8人，最終在警方圍捕過程中從誠品南西店墜樓。根據《鏡週刊》報導，張文這場墜樓極可能是意外，且生前仍藏有未完成的後續計畫。

張文在案發兩天前，便租下鄰近中山站商圈的地標「千慧旅館」。（圖／翻攝畫面）

跡證1：旅館化身「軍火庫」，囤積汽油彈圖謀火攻

張文在案發兩天前，便租下鄰近中山站商圈的地標「千慧旅館」。案發當晚，他完成北車首波攻擊後並未逃逸，而是折返旅館整備。警方事後在房內發現大量預藏的汽油彈，研判張文計畫在第二波攻擊後回房「補給」，發動死傷更慘重的縱火襲擊。

警方在房內發現大量預藏的汽油彈，研判張文過程中回到租屋處補給武器。（圖／翻攝畫面）

跡證2：勘查地形預留後路，逃生時「判斷失準」

案發前張文曾多次前往誠品南西店頂樓觀察地形。若本意求死，實無須大費周章規劃逃生路線。警方研判，當晚可能因視線不良，或樓下供其緩衝的「紙箱位置偏移」，導致他在企圖脫身時意外失足墜落，而非主動求死。

跡證3：強烈求生欲！「5度變裝」企圖規避追緝

張文在犯案期間高達5次的頻繁變裝，展現了極強的脫逃欲望與縝密的心思。對於一心求死的人而言，掩飾外貌毫無意義；唯有為了阻礙警方追蹤、爭取更多攻擊空間，才需要如此大費周章地變換造型、躲避監視器。

警方在其雲端地圖中發現多處可疑標註點，跡證顯示，他原計畫還有第三、四、甚至第五波的連環襲擊。（圖／翻攝畫面）

跡證4：雲端地圖揭密：還有「未竟的第三波攻擊」

除了已發生的台北車站與中山站攻擊，警方在其雲端地圖中發現多處可疑標註點。跡證顯示，他原計畫還有第三、四、甚至第五波的連環襲擊。這場恐怖計畫最終因他在第二波行動後意外墜亡而被迫畫下句點，否則傷亡恐將持續擴大。

《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

