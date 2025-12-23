張文墜樓亡是意外？關鍵跡證曝犯案計畫 恐還有第三波攻擊

通緝犯張文上週五（19日）在北車、捷運中山站丟擲煙霧彈、持刀砍殺民眾後，從頂樓墜樓身亡，警方進一步追查 ，張文墜樓可能並非在他的計畫中，不排除原本還醞釀了第3波攻擊。

警方調查發現，張文從今年1月開始，搬到台北市公園路租屋處研擬犯罪計畫，並透過Google地圖標記犯案地點計算路徑、路程，除了捷運台北車站、中山站商圈之外，地圖紀錄中還有其他標註點，不排除是他第3、4、5波的攻擊目標。

除了捷運台北車站、中山站商圈之外，張文電腦中的地圖紀錄還有其他標註點，不排除其他的攻擊目標。圖／台視新聞製圖

也有專家分析，張文在捷運台北車站發動第一波攻擊後，特別到誠品南西店附近預先訂好的旅館準備，再走到捷運中山站商圈發動第二波攻擊，隨後脫下裝備墜樓身亡，從現場跡證來看，若張文從誠品南西店脫逃成功 ，恐怕回到商旅「補給」，鎖定市區人群眾多處再發動攻擊。

銘傳大學犯罪防治學系助理教授林書立指出，張文投宿的旅館還有汽油彈，住處租的房子也還有，他很有可能只是想要攀爬到別的地方，不小心墜樓而已。

案件相關跡證仍留下眾多謎團，有待抽絲剝繭進一步追查。

