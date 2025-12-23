張文墜樓亡純屬意外！警方曝他已計畫第3、4波攻擊

張文最終自誠品南西百貨公司頂樓墜樓身亡。（圖／翻攝畫面）

27歲男子張文19日傍晚在台北車站與中山南西商圈一帶，先後以投擲煙霧彈、持刀攻擊的方式，發動「孤狼式」隨機殺人行動，釀3人死亡、9人受傷，最終自誠品南西百貨公司頂樓墜樓身亡。事後警方綜合跡證研判，張文的死並非原本計畫的一部分，極有可能是在逃逸過程中意外失足。

據《中時新聞網》報導，警方調查發現，張文在案發前1天，曾前往誠品生活南西店，並成功進入大樓內部勘察環境。他當時佯裝為拍攝者，向4樓服務台詢問是否能前往頂樓拍攝影片，雖因未經總公司同意而遭拒，但警方認為，他已在過程中暗中觀察建築動線與逃生路線，顯示其跑到頂樓的行為並非臨時起意。

進一步分析張文所使用的平板電腦與雲端資料，警方在其Google地圖紀錄中，除了標註捷運台北車站與中山南西商圈外，還發現其他標註地點，不排除原本是在其規劃中的第3、第4甚至第5波攻擊目標。專案小組指出，這些數位跡證顯示，張文的行兇計畫其實尚未結束，若未即時中斷，後果不堪設想。

更令人震驚的是，警方證實張文早在半年前便開始縝密策劃犯案。他不僅在租屋處儲存大量汽油彈，還在犯案前，特地於誠品生活南西店旁的千慧旅館開房間，作為臨時的「前進指揮所」，用以存放犯案所需的裝備與物資。警方進入該旅館房間搜索時，在床上發現其隨身裝備與衣物，並查扣大量汽油彈，顯示該處並非單純落腳處，而是行動中的重要據點。

警方研判，張文的行動模式，與他在北捷犯案後立即變裝、返回據點補給物資的方式高度相似。選擇在誠品南西店旁臨時開房，正是為了在完成第2波攻擊後，能迅速變裝並回到旅館補充物資，而無須再返回原本的租屋處，藉此縮短時間差，快速展開後續的第3波縱火和攻擊行動。

至於張文最終墜樓身亡的過程，警方指出，雖有誠品員工表示，墜樓地點下方的資源回收場原本堆滿紙箱，理論上可能有助於緩衝墜落，但警方依高度與現場條件計算，認為實際上難以產生足夠的緩衝效果。相較之下，更大的可能性是，張文原本已經找好攀爬的位置來逃逸，卻因未經實測而發生意外，最終墜樓慘死。

綜合目前掌握的各項跡證，警方認定張文的死並非預謀行動，墜樓純屬意外。然而，相關鑑識結果尚未全數出爐，警方表示，仍需持續蒐集並比對更多事證，才能對整起事件作出最終確認。

