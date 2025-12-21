張文墜樓亡！從縱火到北捷「隨機砍人」真相成謎 檢警23日解剖釐清犯罪原因

墜樓身亡的張文，檢警已冷藏其屍體，並定於12月23日下午2時進行解剖。確認是否受到毒品或其他因素的影響。 圖：翻攝自記者爆料網

[Newtalk新聞] 27歲男子張文19日發動一連串無差別殺人攻擊，造成包含凶嫌在內共4人死亡、11人受傷，慘劇震驚社會。檢警目前已針對罹難者遺體完成初步相驗，並陸續交由家屬領回。至於墜樓身亡的張文，為了確認是否受到毒品或其他因素的影響，檢警已冷藏其屍體，並定於12月23日下午2時進行解剖。

這起橫跨中山區與中正區的連環犯罪，始於前天下午3時。張文先在中山區三處地點點燃汽油桶放火，多輛汽機車瞬間陷入火海。隨後他迅速返回中正區公園路租屋處，不僅更換裝扮掩人耳目，甚至縱火燒毀自家居所。隨後他轉往台北車站投擲煙霧彈引發恐慌，再潛入捷運中山站旁的千慧旅館重新整頓武裝，準備發動更致命的襲擊。

傍晚6時許，張文出現在南京西路，在眾目睽睽下丟擲煙霧彈，隨即掏出雙刀對路人展開無差別砍殺。混亂中，57歲余姓男子、37歲蕭姓男子及37歲王姓男子不幸遇害，多名傷者哀鳴四起。張文行凶後潛入誠品南西店躲避查緝，在警方強力圍捕過程中自高處墜落，經緊急送醫後宣告不治。檢警分頭完成相驗工作後，家屬對於死因均無異議，除了已發還的遺體外，張文的解剖程序將是後續調查重點。

