張文墜樓亡「紙箱能救命」 ？警：逃逸路線不符縝密規劃

台北市中山區誠品南西店於12月19日發生隨機攻擊事件，27歲的嫌犯張文在警方展開圍捕期間，自高處墜樓身亡。事後網路流傳各種揣測說法，其中有自稱商場員工的網友指出，張文可能原先打算利用回收區堆放的紙箱作為緩衝脫身，但因案發當日紙箱已清空，導致行動失敗。對此，警方私下評估認為，「逃逸路線與事前縝密規劃的逃生行為不符」，此說法成立的機率相當低。

警方初步調查顯示，張文是自行翻越圍牆後墜樓，並非意外滑落，至於其行為是為了逃避追捕，或屬於畏罪輕生，目前仍缺乏明確證據佐證。儘管如此，相關臆測仍在社群平台持續發酵，有人推測張文可能因誤判環境，未發現回收區已無紙箱，才導致最終墜樓。

不過，承辦員警指出，從現場條件與行為邏輯來看，「藉紙箱逃生」並不合理。墜落地點下方為空地與收費停車場，周邊缺乏可銜接或轉移的建築結構，紙箱本身也不具承重與有效緩衝能力，難以支撐自六樓高度跳下仍能安全逃離。警方認為，相關推論更像事後拼湊的想像。

警方也特別點出，張文的逃逸動線與一般事前縝密規劃的逃生行為明顯不符。若有預謀逃亡，理應選擇街道或開放空間作為撤離路線，但張文卻進入出入口受限、容易遭圍困的商場內部，反而增加被警方包抄的風險，顯示其行動缺乏完整逃生規劃。

此外，警方指出，張文墜樓前主動卸下眼鏡、手錶及護膝等隨身物品，若以逃生為目的，護具理應保留，該行為反而較接近輕生者在行動前整理物品的情況。警方強調，目前並無具體證據支持利用紙箱逃生的說法，相關推測仍屬臆測，實際情況仍待後續調查釐清。

