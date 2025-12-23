張文墜樓恐意外！傳「第3波隨機攻擊」 殺人5大疑點QA一次看

張文在北捷台北車站丟擲煙霧彈、汽油彈的身影。北市警提供



27歲逃兵通緝犯張文涉嫌北捷台北火車站、中山站商圈，無差別殺了三個人，最後自己墜樓身亡。12/19當天，張文先在台北市中山區連續縱火3起，再跑回自己租屋處燒屋，接著，到台火車站、中山站商圈投擲煙霧彈以及汽油彈，且揮刀隨機殺人，最後自己從高處墜樓身亡。張文墜樓是畏罪?意外?是否還有第三波隨機攻擊行動?《太報》盤點五大疑點，QA替讀者釋疑。

Q1：檢警專案小組調閱張文電腦雲端記錄，發現從一年半前即展開殺人計畫，且化名「張峰嚴」與賣家洽談購買煙霧彈等作案凶器；張文也狂搜鄭捷的相關新聞；做案過程五度變裝以及替代交通工具。從其刻意隱匿身分的行為，根本不想讓人知道其真實身分，如此心細且長期的謀劃，是否有畏罪輕生可能性？

Ａ：檢警專案小組從其殺人計畫書和狂搜鄭捷相關新聞，定調張文是其被定調為「模防犯」，但動機至今不明。

Q2：張文在殺人前三天，從台北市租屋處突然搬至附近旅館，案發後，檢警發現其落腳旅館宛如一座軍械庫，旅館房間內尚留有15顆汽油彈，以及9把長短刀。根據其作案模式，在台北車站第一波隨機攻擊後，返回旅館補充彈藥，再前往中山站商圈發動第二波隨機殺人，是否有第三波隨機攻擊的可能性?

A：北市警局刑警大隊表示，成立檢舉專線「02-23817263」或「110」報案專線，請民眾提供張文的犯罪工具、交往情形、薪資財務、酬庸等相關資訊。

Q3：張文在17日突然入住旅館，租了3天，原本預計20日退房，他在19日涉嫌隨機殺人，是否他根本不想在19日殺人後輕生？以致退房日安排在20日。

A：檢察官12/23下午2時20分偕同法醫及通知張文家屬前往台北市懷愛館進行遺體解剖釐清。

Q4：檢警證實張文在案發前，從至誠品南西店頂樓場勘，而根據自稱誠品員工的網友指稱張文著地處，原本堆放一疊紙箱，只是恰巧在張文墜樓前清除，懷疑張文是從頂樓跳下脫逃，而非畏罪墜樓。

A：據知名法醫高大成指出，跳樓或不慎摔死的意圖，通常驗屍時就能判別。若是跳樓，若以該處6樓高判斷，會距離大樓約2至2.5公尺，但若是滑落或不慎摔落墜樓，最後墜地的距離會離大樓較近。

Q5：電腦雲端曝光張文的殺人計畫書，規劃相關行兇時間以及地點等，計畫書是否有第三波隨即攻擊計畫？

A：台北市警察局刑大大隊長盧俊宏指出，張文的計畫書規劃行兇地分別是中山區隨機縱火、台北車站以及中山站商圈、誠品南西店，無其他地點。

這起震驚社會的隨機殺人案發生在12月19日，逃兵通緝犯27歲張文先在中山區涉及三起汽機車縱火，後返回租屋處縱火燒屋，然後至北捷台北車站地下街丟彈，返回旅館補充凶器後，又跑到中山區商圈丟煙霧彈及揮刀，過程五度變裝，掩飾自己的身分，最後自己墜樓身亡，全案共造成4死11傷慘劇。

